Na Portugalskem je poginil najstarejši pes na svetu, 31-letni Bobi, je danes objavila Guinnessova knjiga rekordov na svoji spletni strani. Bil je najstarejši pes sploh, poginil pa je v soboto v portugalski vasi Conqueiros, kjer je vse življenje živel pri družini Costa.

Vest o njegovi smrti je na Facebooku objavila njegova veterinarka Karen Becker, ki je poudarila, da čeprav je živel dlje kot katerikoli pes v zgodovini, njegovih 11.478 dni na Zemlji nikoli ne bi bilo dovolj za tiste, ki so ga imeli radi. Živel je 31 let in 165 dni ter je preverjeno veljal za najstarejšega psa v zgodovini. Njegova starost je potrjena v uradnem registru portugalske zveze veterinarjev.

icon-expand Na Portugalskem poginil najstarejši pes na svetu. FOTO: Twitter

Imel pa je srečo, da je sploh dočakal prvi rojstni dan. Skotil se je namreč še s tremi psički, ker pa je družina imela že preveč živali, so jih dali usmrtiti. A so Bobija po pomoti pozabili in je ostal skrit med kupom lesa, kjer se je skotil. Našli so ga otroci, takrat osem let star Leonel z brati, ki so skrivoma skrbeli zanj. Ko so ga odkrili starši, pa je bilo že prepozno, da bi ga usmrtili, in je ostal del družine.

Leonel meni, da je k njegovemu dolgemu življenju prispevalo mirno okolje, pa tudi dejstvo, da ga niso nikoli privezovali in da se je prosto gibal v naravnem okolju okoli hiše. Jedel je isto hrano kot družina, le da so jo pred tem namočili v vodi, da so odstranili začimbe. Ko se je postaral, se je manj gibal in večino časa preživel na dvorišču s svojimi mačjimi prijatelji. Bil je tudi zelo družaben.