Na poti v deželo čudes: pred vrati je vseslovenski literarni festival

Med 15. in 18. junijem pa se bo na vrtu Društva slovenskih pisateljev na Tomšičevi 12 v Ljubljani osrediščil vseslovenski literarni festival 28. Slovenski dnevi knjige. Organizatorji pripravljajo 30 raznolikih literarnih dogodkov, ki jih bo spremljal Sejem na zraku v organizaciji pisarne Ljubljana, Unescovo mesto literature. Uvodni večer se je že zgodil v Mariboru, središče pa je bila poezija.

Predvečer letošnjih Slovenskih dnevov knjige je nosil naslov – Združene države poezije. Organiziral ga je Klub kulturnih ustvarjalcev KU KU Maribor v sodelovanju z Društvom Glazerjeva domačija Ruše. Na njem so nastopili Boris A. Novak, Ervin Fritz, Dejan Koban in drugi pesniki in pesnice ter glasbeniki, ki že 13 let povezujejo 18 mest Balkana in širše Evrope, med njimi tudi Jani Kovačič, Peter Andrej, Matej Krajnc in Andraž Polič. Na dogodku so s cirkuškimi točkami nastopili akrobati socialnega cirkusa Fuskabo Mia Miloševič Iglič, Pia Povšič Vesel in Ahmed Kullab.

icon-expand Na dogodku so s cirkuškimi točkami nastopili akrobati socialnega cirkusa Fuskabo. FOTO: Katka Kolenc

Festival bo letos potekal pod geslom Na poti v deželo čudes v desetih partnerskih mestih (Murski Soboti, Ormožu, Mariboru, Brežicah, Slovenskih Konjicah, Celju, Novem mestu, Škofji Loki, Kopru in Trstu). V programu 28. Slovenskih dnevov knjige v Ljubljani bodo sodelovali številni vidni avtorji in literarni strokovnjaki: Renata Salecl, Ali Žerdin, Esad Babačić, Erica Johnson Debeljak, Ksenija Jus, Andraž Rožman, Tomo Podstenšek, Andrej Detela, Vida Mokrin Pauer, Marko Kravos, Maša Ogrizek, Andrej Predin, Blanka Erhatič Kralj, Julija Lukovnjak, Glorjana Veber, Tina Košir, Ana Geršak in drugi. Festival se bo sklenil s koncertom Ane Vipotnik in Igorja Leonardija. Na dogodkih Kava s pesmijo bosta nastopila Jure Vuga, pa tudi pesnica in glasbenica Klarisa Jovanović z novo pesniško zbirko Če v juho pade muha. V okviru festivala bo potekala podelitev nagrade kritiško sito, podelitev Lavrinove diplome, branje pesnic in pesnikov Pesmomatovega nagradnega natečaja ter branje nominiranih literatov Festivala mlade literature Urška 2023.

icon-expand Nina Kokelj je ena izmed vodij festivala. FOTO: Katka Kolenc

Svoje novosti bodo predstavile založbe Mladinska knjiga, Založba /*cf., Založništvo tržaškega tiska, KUD Sodobnost International, Grafenauer založba, KUD Logos, LUD Literatura, Založba Obzorja, Založba Goga, KUD AAC Zrakogled. 28. Slovenski dnevi knjige v četrtek, 15. junija, vabijo tudi na večerno branje članov Društva slovenskih pisateljev, na katerem so sodelovanje že potrdili Barbara Korun, Mateja Gomboc, Lela B. Njatin, Neli Filipič, Meta Kušar, Peter Rezman, Mirana Likar Bajželj, Lidija Dimkovska, Lidija Golc in Veronika Simoniti. Novost festivala, ki ga vodita pisateljici Luna J. Šribar in Nina Kokelj, je potujoči pisateljski kombi s kovčki, polnimi knjig, ki jih skupaj z zgodbami prinaša v partnerska mesta in druge, manjše kraje. V sredo, 14. junija, bo tako denimo otroke v vasici Sv. Anton v zaledju Kopra ter v slovenski vasi Trebče blizu Trsta obiskala mladinska pisateljica Nataša Konc Lorenzutti, v petek, 16. junija, pa bo pisateljski kombi med otroke v Mavčičah na Gorenjskem pripeljal mladinsko avtorico Gajo Kos.

icon-expand Pisateljica in antropologinja Luna J. Šribar FOTO: Katka Kolenc