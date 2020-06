Na povprečen dan na Dunaju skozi okno pade 15 mačk

V toplejših mesecih se tudi mačke rade nastavljajo soncu na terasah, balkonih in okenskih policah, s tem pa se poveča tudi število poškodovanih mačk, ki padejo z višine. V zavetišču Tierquartier se tako na primer zdaj zdravi mačka Hildegard, ki so jo našli poškodovano na pločniku v avstrijski prestolnici. Zaradi padca z višine je utrpela notranje krvavitve in zlome.

"Da mačke vedno pristanejo na svojih tačkah in da tako padec z okna ne predstavlja grožnje, je napačno prepričanje," je poudarila Eva Persy, ki na Dunaju vodi urad za zaščito živali TOW. Kot je dodala, je zakonsko predpisano, da je treba na okna namestiti varovala, ki preprečijo morebitne padce. Kdor tega ne stori, mu grozi tudi do 7500 evrov kazni.

Ob tem je Persyjeva navedla, da lahko lastniki kosmatink na svoja okna preprosto namestijo mreže, s čimer bodo preprečili morebiten padec.