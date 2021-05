Na prodaj je vino, ki se je staralo v vesolju

Vino so analizirali znanstveniki, skupina pokuševalcev na vinskem inštitutu Univerze v Bordeauxu pa je imela možnost marca serijo tudi poskusiti in jo primerjati z vinom, ki se je staralo na Zemlji. Ena od redkih srečnic je bila tudi Jane Anson , novinarka in avtorica knjige Inside Bordeaux.

"Težko rečem, ali je bilo vino boljše ali slabše. Vsekakor pa je bilo drugačno," je dejala za BBC. "Arome so bolj cvetlične in bolj dimljene - toda Petrus bi tak, ko se postara, postal v vsakem primeru."Ansonova je dodala, da je bila pametna odločitev, da so Petrus poslali v orbito - tako zaradi njegovega prestižnega ugleda kot tudi njegove sposobnosti staranja.

"Ni veliko vin, ki bi se lahko resnično starala 60, 70 in več let, vendar pa je Petrus eno izmed njih,"je dejala. Čeprav ni prepričana, ali je ničelna gravitacija vplivala na vino, je dodala, da je "razlika očitna".

Steklenice so v vesolje poslali v okviru misije WISE, zasebno financiranega vesoljskega raziskovalnega programa, ki ga je vodil Space Cargo Unlimited. Nicolas Gaume, soustanovitelj in izvršni direktor podjetja, je v izjavi dejal, da je cilj sheme "izumiti način kmetijstva in hrano, ki jo potrebujemo na Zemlji" in dodal, da to počnejo s preučevanjem učinkov nične gravitacije in vesolja.