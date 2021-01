Na ruskem prvenstvu v izdelovanju ledenih skulptur zmagala kreacija 'Lepa si'

Lepa si. Tako je umetnik poimenoval ledeno kreacijo, ki je zmagala na sedmem prvenstvu v izdelovanju ledenih skulptur v ruskem mestu Perm. Tekmovalci so imeli na voljo pet dni, da so svoje stvaritve do potankosti izpilili. Letošnjega tekmovanja se je udeležilo 30 umetnikov, ki so z motornimi žagami, pilami in noži ustvarjali ledene skulpture na temo izmuzljive lepote.