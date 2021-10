Ob izpadu Facebooka splet preplavili izvirni memi

Po tem, ko uporabniki po vsem svetu skoraj šest ur niso mogli dostopati do priljubljenih platform, kot so Facebook, WhatsApp in Instagram, je bil izpad povod za spletno norčevanje. Poglejte si nekaj memov, ki so preplavili delujoči Twitter.

icon-expand Nedelovanje Facebooka, Instagrama in WhatsAppa je bilo povod za spletno norčevanje. FOTO: Profimedia

Ko se v svetu zgodi kaj odmevnega – kot je na primer nedelovanje Facebooka ter platform WhatsApp in Instagram – se sproži nov val norčevanja in pojavi se odlična priložnost za spletne šale ali "meme". Ti so v zadnjih nekaj letih postali izredno priljubljeni in skoraj nepogrešljivi na družbenih omrežjih. Po tem, ko do storitev omenjenih aplikacij ni bilo mogoče dostopati skoraj šest ur, so Twitter preplavili zabavni memi o velikem izpadu. Ljudje po vsem svetu se radi zatekajo k humorju, s katerim želijo ohraniti vsaj nekaj optimizma in dobre volje. Zato smo zbrali nekaj najboljših spletnih šal ali memov, ki se dotikajo izpada Facebooka. "Pozdravljeni dobesedno vsi," se je sinoči glasilo sporočilo platforme Twitter, potem ko je njegov tekmec Facebook doživel svetovni izpad.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nekateri so se šalili, da so na delo, da bi odpravil težavo, poslali kar samega ustanovitelja Facebooka Marka Zuckerberga. Nekdo je na fotografijo nekega električarja, ki popravlja napeljavo ter skupaj veže žice in kable, 'prilepil' obraz tehnološkega milijarderja.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nekateri so idejo za meme dobili tudi pri uspešnici La Casa De Papel in v liku Profesorja. "Jaz: WhatsApp, Instagram in Facebook so se sesuli. Profesor: In zdaj vstopi v igro Twitter."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Jaz, ko hitim na Twitter, da bi se prepričal, da nisem edini, ki ima težave s Facebookom, Instagramom in WhatsAppom."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Drugi so se poistovetili s podobo filmskega lika Joker: "Tako sem videti po desetih minutah, ko preklapljam med WiFi-jem in podatki."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ko se večina aplikacij za družbena omrežja sesuje, si Twitter misli: "Predstava se začenja."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Vsi prihajajo na Twitter, da bi preverili, kaj se je zgodilo s WhatsAppom, Instagramom in Facebookom.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ironija: Facebook, Whatsapp in Instagram morajo to, da so se njihove storitve sesule, objaviti na Twitterju. Mark Zuckerberg zagotovo ni preveč vesel!

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Facebook, WhatsApp in Instagram so se sesuli po vsem svetu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Twitter ta trenutek, potem ko so se WhatsApp, Instagram in Facebook sesuli.