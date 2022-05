Na razstavi ob jubileju tudi Elizabetina obleka s kronanja

Na razstavi, ki bo na ogled to poletje, bo mogoče uživati tudi ob pogledu na prekrasno obleko, ki jo je kraljica Elizabeta II. nosila na kronanju 2. junija 1953. V Londonu potekajo priprave na veliko praznovanje kraljičinega platinastega jubileja, ki se bo zgodilo 4. junija.

V čast platinastega jubileja kraljice Elizabete II. bo na ogled razstava, ki bo trajala celo poletje. Obiskovalci si bodo lahko ogledali tudi ikonično satenasto obleko in pripadajoče svileno-žametno ogrinjalo v vijoličasti barvi. Kreacijo je nosila na kronanju v Westminstrski opatiji 2. junija 1953. Na slovesnosti bodo ob dejstvu, da na prestolu sedi že sedem desetletij, obleko razstavili na gradu Windsor, kjer bo na ogled na voljo med 7. julijem in 26. septembrom. Ob tem bodo na razstavi zasijale še nekatere broške, ki jih je v času vladanja nosila na obiskih v državah Britanske skupnosti narodov.

Izjemno opravo je zasnoval Sir Norman Hartnell, na njej so ročno našiti cvetlični emblemi, ki simbolizirajo narode držav z nekdanjega teritorija Britanskega imperija. Izvezene so z zlato in srebrno nitjo, dodane pa so tudi perle, bleščice in kristalčki.

Ogrinjalo je dolgo več kot 6,5 metrov in je sešito iz angleške svile, izdelali pa so ga dvorni izdelovalci, najstarejši krojači v Londonu Ede and Ravenscroft, katerih začetek sega v 1689. Na njem je iz kar 18 različnih vrst zlate niti izvezeno klasje in oljčne vejice, ki simbolizirajo mir in blaginjo. Obleka in dolgo ogrinjalo sta bila prvič skupaj razstavljena že na razstavi v Buckinghamski palači leta 2013, tam pa je bilo mogoče videti tudi ostale obleke, uniforme in dodatke, ki so bile del zgodovinskega kronanja.