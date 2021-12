Na Rembrandtovi mojstrovini pod plastjo barve odkrita skica

V zgodnjem 18. stoletju so sliko prenesli v amsterdamsko mestno hišo. Da bi njene dimenzije ustrezale prostoru, so jo leta 1715 obrezali na dveh straneh, sledilo je čiščenje številnih plasti laka.

Slika Nočna straža iz leta 1642 je bila naročena za eno izmed amsterdamskih milic in nosi originalni naslov Druščina Fransa Banninga Cocqa in Willema van Ruytenburcha . Oba protagonista sta osrednji figuri na sliki, na kateri je sicer upodobljenih 34 oseb.

Strokovnjaki v Rijksmuseumu se operaciji Nočna straža posvečajo že dve leti in pol. S pomočjo različnih tehnik, tudi računalniške tehnologije, so uspeli zbrati veliko podatkov o sliki. "Odkritje skice nam omogoča, da pogledamo umetniku čez ramo in opazujemo prve korake, ki jih je storil pri ustvarjanju mojstrovine," so zapisali v muzeju. Dibbits pa je dodal: "Trenutno lahko bolje kot kdaj koli prej pogledamo pod barvno plast. Odkrili smo genezo Nočne straže."

Stoletje pozneje so bili storjeni številni poskusi, da bi osvežili lak in odstranili rumenkast ton na sliki. Septembra 1939 so jo zaradi nacistov evakuirali iz Rijksmuseuma skupaj s 30.000 drugimi deli.

Leta 1975 je sliko z nožem napadel brezposelni nizozemski učitelj. Tedaj so jo obsežneje restavrirali, a so sledovi vandalizma deloma vidni še danes. Leta 1990 je sliko nek moški popršil s kislino. Pred časom pa se je pojavila nova težava – strokovnjaki so na delih slike opazili bele sence, razlog zanje še raziskujejo.