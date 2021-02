Na ruskih ulicah se pojavljajo potepuški psi z obarvanim kožuhom

V bližini zapuščene tovarne stekla v Dzeržinsku, industrijskem mestu blizu Nižnega Novgoroda, 370 km vzhodno od Moskve, so našli sedem psov z modrim kožuhom. Potem ko so mediji 11. februarja poročali o nenavadno obarvanih psih, so se fotografije štirinožcev hitro začele širiti po družbenih omrežjih.

V tovarni so včasih proizvajali akrilno steklo in prusično kislino. Sumijo, da so se psi valjali po modrem barvilu v prahu. 13. februarja so jih pripeljali v veterinarsko kliniko v Nižni Novgorod, kjer so odvzeli vzorce krvi in blata. V njihovem kožuhu so našli sledi pruskega modrega barvila.