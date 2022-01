Na seznamu najbolj gostoljubnih mest na svetu tudi Bled

Booking.com, eno največjih digitalnih podjetij za potovanja, je pripravil seznam najbolj gostoljubnih mest na svetu za leto 2022. Na drugem mestu se je znašel Bled, ki se po besedah portala ponaša z "osupljivim turkiznomodrim jezerom, ki je odlična točka za pohodništvo, vodne športe in kolesarjenje". Destinacije na seznamu so sicer precej raznolike, tako da bo lahko vsak popotnik našel nekaj zase.

"Vseh deset letošnjih destinacij – med njimi so nepoznani otoki, zgodovinska mesta in arhitekturna čudesa, pa tudi nedotaknjeni gorski kraji – je bilo izbranih na podlagi več kot 232 milijonov preverjenih ocen popotnikov, ki so uporabljali Booking.com," so zapisali pri portalu. Kot pojasnjujejo, razvrstitev temelji na deležu nastanitev, ki so leta 2022 prejele nagrado Traveler Review Award, na določeni destinaciji. Mesta so bila razvrščena glede na skupni delež prejemnikov nagrade Traveler Review Award 2022 v primerjavi s skupnim številom nepremičnin, ki so bile na voljo v mestu. Poleg tega so mesta morala imeti nadpovprečno število prejemnikov nagrad (50 ali več). Matera, Italija "Poleg tega, da je bila kulisa za številne hollywoodske uspešnice, je po ocenah popotnikov tudi najbolj gostoljubno mesto na svetu v letu 2022," so na platformi zapisali za Matero, mesto na jugu Italije. Kot še piše portal, naj bi bila Matera tretje najstarejše stalno naseljeno naselje na svetu (za Alepom in Jerihom), privlačna pa je za različne vrste popotnikov. Zanimiva je namreč tako za tiste, ki jih zanima zgodovina, kot tudi za ljubitelje dobre hrane, arhitekture ali lepe pokrajine.

icon-expand Matera, Italija FOTO: Dreamstime

V mestu so edinstvene kamnite znamenitosti in naravne jame, ki so jih v zadnjih tisoč letih še razširili, od leta 1993 pa so priznane tudi kot Unescova svetovna dediščina. "Te ikonične strukture se raztezajo do številnih nastanitev, ki jih mesto ponuja svojim obiskovalcem," piše Booking.com. Bled, Slovenija Slovensko mesto Bled Booking priporoča vsem, ki iščejo destinacijo za aktivne počitnice. "Ponaša se z osupljivim turkiznomodrim jezerom, ki je odlična točka za pohodništvo, vodne športe in kolesarjenje," so zapisali in dodali, da se mesto, ki ga obdajajo "veličastne" slovenske Julijske Alpe, že dolgo zavzema za trajnostni turizem, prav zato pa je primerno tudi za bolj ekološko ozaveščene popotnike. Poudarili so še, da nastanitve na Bledu ponujajo čudovite in dih jemajoče poglede na jezero, otok s cerkvijo in Blejski grad.

icon-expand Bled FOTO: Shutterstock

Tajtung, Tajvan Mesto Tajtung na jugovzhodni obali Tajvana je znano po čudovitih plažah, naravnih parkih in bogati avtohtoni kulturi. "Zaradi tropskega podnebja vreme popotnikov ne bo razočaralo, navdušili pa jih bodo osupljivi razgledi, ki jih ponuja mesto," so zapisali. Poudarili so še bogato kulinarično sceno, ki bo navdušila ljubitelje hrane, in predlagali obisk nočne tržnice, ki je polna lokalov z ulično hrano.

icon-expand Tajtung, Tajvan FOTO: Dreamstime

Nafplio, Grčija Nafplio, obalno mesto na vzhodnem delu polotoka Peloponez, je opevano zaradi svojega "šarma in lepote", od Aten pa je oddaljeno le dve uri vožnje. "Kot relativno nepoznan dragulj je Nafplio odlična izbira za tiste, ki se želijo v poletnih mesecih izogniti množici tujih turistov," so zapisali ter izpostavili predvsem "osupljivo arhitekturo in zgodovinske znamenitosti". Priporočili pa so tudi sprehod do gradu Palamidi, ki obiskovalcem nudi prelep pogled na pristanišče.

icon-expand Nafplio, Grčija FOTO: Dreamstime

Toledo, Španija Na seznamu se je znašlo tudi starodavno mesto Toledo, ki leži v osrednji Španiji in je od Madrida oddaljeno 30 minut vožnje z vlakom. "Mesto obiskovalce sprejema z odprtimi rokami, prav zato pa bi moralo biti na seznamu vsakega popotnika v regiji", piše portal in dodaja, da mesto slovi po strpnosti, saj različne skupnosti tam že stoletja živijo v harmoniji, kar pa je dobra podlaga za vse, ki jih zanimajo zgodovina, kultura in arhitektura. Obisk še posebej priporočajo maja in junija, ko praznujejo praznik svetega rešnjega telesa in je katedrala v Toledu okrašena z raznimi tapiserijami.

icon-expand Toledo, Španija FOTO: Dreamstime

Monte Verde, Brazilija Monte Verde je majhna vas z evropskim vzdušjem, znana tudi kot "brazilska Švica". "To očarljivo slikovito mestece bo zagotovo v vsakomur vzbudilo romantiko, vendar pa je idealno tudi za vse ljubitelje alpinizma ali narave, ki se želijo povzpeti na tamkajšnjih šest vrhov," piše Booking.

icon-expand Monte Verde, Brazilija FOTO: Dreamstime

Bruges, Belgija Med najbolj gostoljubnimi pa je tudi srednjeveško mesto Bruges, ki je po poročanju portala zelo fotogenično. Mesto, ki ga pogosto imenujejo "Benetke severa", je dovolj majhno, da ga lahko popotniki raziskujejo peš. Slovi po tlakovnih ulicah in zgodovinskih zgradbah, celotno mestno središče pa je uvrščeno tudi na Unescov seznam svetovne dediščine.

icon-expand Bruges, Belgija FOTO: Dreamstime

Nusa Lembongan, Indonezija Na seznamu je tudi otoški raj, Nusa Lembongan v Indoneziji. "Kristalno čisto turkizno morje, ki ga deskarji zaradi neverjetnih valov obožujejo že od nekdaj, in umirjeni tempo življenja sta neverjetno privlačna za prav vsakega popotnika, ki obišče ta del sveta." Portal za odkrivanje lepot otoka priporoča potapljanje in plutje s kajaki. Izpostavili so idilične plače, eksotično kuhinjo in bogato kulturo, ki bo navdušila tudi izkušene popotnike.

icon-expand Nusa Lembongan, Indonezija FOTO: Dreamstime

Ponta Delgada, Azori, Portugalska Ponta Delgada je glavno mesto portugalskega arhipelaga Azori. Kot piše portal, slovi po svojih vročih vrelcih in čudoviti okolici. "Lepo, očarljivo mesto. Popotniki lahko pričakujejo ozke vijugaste ulice, pristne restavracije in edinstveno lokalno arhitekturo z belimi hišami."

icon-expand Ponta Delgada, Azori, Portugalska FOTO: Dreamstime

Hoi An, Vietnam Hoi An leži na osrednji obali Vietnama, znan je po kilometrih čudovitih plaž z belim peskom, pa tudi živahnem starem mestnem jedru. Kot piše Booking.com, je v mestu mogoče opaziti vpliv Kitajske in Francije, kar se zliva v raznoliko kulinarično sceno.