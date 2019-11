Na Silbi v cerkvici našli steklenico s sporočilom iz leta 1922

Med restavratorskimi raziskavami v cerkvici Gospe Karmenske na otoku Silba so strokovnjaki 16. novembra našli časovno kapsulo. Gre za v nišo kapele zazidano steklenico s sporočilom, ki datira v junij 1922.

Pravi mali zgodovinski zaklad so našli v z opeko zazidani niši okenca v notranjosti stavbe, na severni strani kapele svetega Antona Padovanskega, je na družbenem omrežju Facebook objavilo Društvo za zaščito naravne in kulturne dediščine otoka Silba. Strokovnjaki, ki so najdbo pregledali, menijo, da so kapsulo tja vstavili pred 97 leti, ob obnovi cerkve.

Steklenica z napisom 'Diana' je bila pazljivo nameščena na posebej sezidan podstavek in zaprta z zmašakom iz plute, dodatno zapečatenim z voskom, da vanjo ne bi prordla vlaga.

Na porumenelem papirju so z modrim črnilom napisani 'spomini'. V steklenici je bil tudi bankovec iz časa Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v vrednosti 25 para in zvita cigareta.

Zapis iz leta 1922 se je glasil tako:

Ta cerkev Gospe Karmenske, imenovana Mostir, je bila prenovljena (restavrirana) meseca maja in junija leta 1922. Stroške popravila je plačal gospod Zorzi (Juraj) Barbić, po rodu s Silbe, a izseljen v mesto Baradera, v Argentini (Amerika). V tistem času je v Silbi župnikov Don Hinko Brnetić iz Silbe, gradbeni izvajalec je bil Viktor Spinelli, po rodu iz Italije, gradnjo pa je nadziral Špiro Lazarin iz Silbe. Delala sta lokalna zidarja Ante Gašparov in Marijan Vukasović. Naše mesto je bilo v teh časih še pod italijansko okupacijo in pričakovala se je evakuacija in priključitev Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ta memorial smo sestavljali podpisani Špiro Lazarin, Zamarija Marinić i Frano Gaspić. Silba, dne 19. junija 1922

Špiro Lazarin

Zamarija Marinić

F. Gaspić P.S. Tistega, ki najde to pismo, prosimo, da nam radiotelegrafira ali z letalom javi dan najdbe: napisal, pozdravlja

F. Gaspić

Raziskovanje časovne kapsule je vodil Eugen Motušić, arheolog in umetnostni zgodovinar, ki je steklenico tudi odkril.

Po dokumentiranju najdbe pa so strokovnjaki pričeli raziskovati, kdo so bili ljudje, navedeni na zapisu. Kot je na svojih spletnih straneh zapisalo društvo, so se poglobili v arhivske spise, o imenih pa povprašali tudi starejše prebivalce otoka. Odkrili so, da so bili trije podpisani bili člani odbora Potrošno-obrtne zadruge v Silbi - v tistem času edine civilne organizacije, ki je takrat predstavljala kraj in zastopala interese prebivalstva. Špiro Lazarin je bil tedaj direktor zadruge, po priključitvi otoka Kraljevini SHS pa dolgoletni župan Občine Silba. Frano Gašpić, ki je napisal najdene 'spomine' in duhoviti 'post scriptum', je bil tako predhodnik, kot naslednik Lazarini na dunkciji direktorja zadruge, v času nastanka kapsule pa njegov namestnik. Zamarija Marinić je bil dolgoletni član uprave in nadzornega odbora zadruge.

Cerkvica Gospe Karmenske je sicer od leta 1878 v javni lasti Občine Silba. Otočanom jo je podarila družina Paulina, iz katere je v času okupacije prihajalo nekaj najvidnejših predstavnikov tamkajšnjega prebivalstva. Po navedbah zgodovinarjev so ravno oni sestavili sporočilo v steklenici, ga skrbno shranili, zaradi dodatne verodostojnosti pa mu priložili tudi bankovec, s katerim so izrazili svoje politične stališče glede okupacije Dalmacije.

Po obnovi, ki jo je finnačno podprl Juraj Barbić, je cerkev 10. julija 1922 blagoslovil takratni upokojeni zadarski nadškof Vinko Pulišić, mašo pa je vodil župnik don Hinko (Riko) Brnetić. Udeležili so se je številni mestni svetniki.