Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Na Šmarno goro v 10 minutah in 33 sekundah

Ljubljana, 04. 10. 2025 21.05 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Na teku 29. Rekord Šmarne gore, gre za tek po najkrajši in najbolj obiskani poti iz Tacna preko sedla na Šmarno goro, je padel nov rekord, je sporočila Atletska zveza Slovenije. Kenijec Richard Omaya Atuya je na vrh pritekel v 10 minutah in 33 sekundah. S tem je prejšnji rekord Eritrejca Filimona Abrahama izboljšal za 26 sekund.

Šmarna gora
Šmarna gora FOTO: Thinkstock

Hitreje od prejšnjega rekorda je na 1,85 kilometra dolgi trasi s 360 metri višinske razlike tekel tudi njegov rojak Patrick Kipngeno (10:46). Tretji je bil Luka Kovačič, zmagovalec zadnjih dveh izvedb teka, ki je s časom 11:04 za sekundo zaostal za slovenskim rekordom, ki ga je sam postavil lani.

Med dekleti ni bilo tako močne mednarodne udeležbe, nastopila je le Italijanka Arianna Del Pino, ki je bila druga s časom 14:58, zmaga pa je ostala doma. S časom 14:30 je slavila Klara Velepec.

šmarna gora tek rekord
Naslednji članek

Edina aktivna teniška igralka na svetu, ki si je povečala prsi z vsadki: Ni mi žal

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256