Na Šmarno goro v 10 minutah in 33 sekundah

Hitreje od prejšnjega rekorda je na 1,85 kilometra dolgi trasi s 360 metri višinske razlike tekel tudi njegov rojak Patrick Kipngeno (10:46). Tretji je bil Luka Kovačič, zmagovalec zadnjih dveh izvedb teka, ki je s časom 11:04 za sekundo zaostal za slovenskim rekordom, ki ga je sam postavil lani.

Med dekleti ni bilo tako močne mednarodne udeležbe, nastopila je le Italijanka Arianna Del Pino, ki je bila druga s časom 14:58, zmaga pa je ostala doma. S časom 14:30 je slavila Klara Velepec.