Na strehi gostilne so se ugnezdile štorklje, še isto leto zanosilo vseh pet natakaric

Saj poznate tisto o štorkljah, kajne? Veljajo za simbol življenja in rodnosti, so prinašalke sreče in blaginje. Zato se je tudi lastnik pivovarne na severu Avstrije razveselil, ko se je na dimniku stare pivovarne ugnezdil par štorkelj, in je nestrpno pričakoval nov zarod mladičev. Ti so res neverjetno hitro prišli, a niso bili štorkljini. Vseh njegovih pet natakaric mu je namreč sporočilo, da so noseče. Lastnika pivovarne, ki se je novic o nosečnosti svojih natakaric sicer zelo razveselil, zdaj skrbi, kaj bodo štorklje prinesle prihodnje leto.