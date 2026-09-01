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Na svojem dvorišču zgradil železnico
Nekateri na vrtu sadijo paradižnik, drugi kosijo travo. Čeh Zdeněk pa je na svojem dvorišču zgradil pravo železnico. Več sto metrov tirov, postaje, signalizacija in celo prometni center. Njegova vrtna železnica danes privablja ljubitelje vlakov vseh generacij. Kako je otroška strast prerasla v skoraj pravo železniško omrežje?
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