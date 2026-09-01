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Na svojem dvorišču zgradil železnico

Praga, 01. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
železnica

Nekateri na vrtu sadijo paradižnik, drugi kosijo travo. Čeh Zdeněk pa je na svojem dvorišču zgradil pravo železnico. Več sto metrov tirov, postaje, signalizacija in celo prometni center. Njegova vrtna železnica danes privablja ljubitelje vlakov vseh generacij. Kako je otroška strast prerasla v skoraj pravo železniško omrežje?

čeh železnica dvorišče
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