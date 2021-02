Tudi v času koronavirusa pustnega torka ni brez pustnih krofov. Slovenski slaščičarji so jih tudi letos napekli na tisoče. Prvič pa so izbirali tudi najboljšega. Na tekmovanje, ki ga je pripravila gostinska zbornica, se je prijavilo 33 slaščičarjev. Najboljši krof po oceni sodnikov pa so spekli na Primorskem, v portoroškem Cafe Centralu. Sicer pa so tudi pri krofih okusi različni. Večina ima še vedno najraje tistega klasičnega, z marelično marmelado.

