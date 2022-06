Na zadnjem sedežu harleyja

Potovanje je prava beseda, saj harley, na katerega so me posadili, velja za najbolj udoben potovalni motor, kot pravijo. Zadnji sedež je bil pravzaprav kot mali fotelj, ki ti objame tako hrbet kot boke. Dovolj topel, da si ni bilo treba še dodatno pokrivati ledvenega dela in dovolj varen, da se ni bilo treba oklepati voznika pred seboj. Vsake toliko časa se je bilo treba le opomniti, da noge ne smejo zapuščati brezopeklinskega območja, sicer pa so se misli lahko povsem osredotočile na opazovanje – tako okolice kot ljudi.

Krenili smo izpred kampa v Luciji in že tam se je zbrala velika množica radovednežev s telefoni v rokah. Tudi vzdolž celotne trase je bilo videti, kot da si vsi želijo ujeti vsaj kakšen utrinek motoristične karavane. Denimo tudi kuhar, ki je iz ene izmed restavracij med vožnjo proti hrvaški meji pritekel v belem predpasniku in s kapo. Ustavljali so se mimoidoči, domačini so pozdravljali s svojih balkonov, vozniki, ki so zaradi nas obtičali v koloni, so izstopali iz avtomobilov.

Pred mejnim prehodom Sečovlje smo zavili levo na prostrano cesto skozi polja, kjer je potovalna hitrost dosegla tudi 80 km/h, preden je šmarski klanec vse skupaj močno upočasnil. Iz smeri Kopra so prihajale počitniške prikolice, vozniki so mahali, motoristi nazaj. Prizori navdušenega mahanja so se ponavljali ves čas skozi Koper in Izolo, vmes tudi od navdušenih kopalcev na obalni cesti mimo Žusterne, pa vseh tistih, bi so prišli v senčni strunjanski drevored.