Na zasedanju hrvaškega sabora sodeloval tudi humanoidni robot

Hrvaški sabor je dobil novega člana – in to kar robota. Ki pa je že na prvi razpravi pokazal, da z njim ni šale. Poprček, kot je malemu belemu humanoidu ime, se je razjezil, ker ni prišel do besede, iz prve vrste pa se je nato kar hitro zapletel v prepir s predsednikom sabora – ter pričakovano izzval salve smeha in glasen aplavz poslancev. Ne, naši južni sosedje niso poslancev zamenjali za robote, so pa s simpatičnim obiskom v sklopu predstavitve Centra za umetno inteligenco zelo nazorno pokazali, kaj nas lahko čaka v prihodnosti.

