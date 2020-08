Nadaljevanje sage Somrak: po nezakonito objavljenem rokopisu izšla knjiga

Založnik James Gurbutt je povedal: "Ljubitelji so že pred leti lahko prebrali nekaj poglavij, tako da so spoznali vzorec bodočega romana, a so želeli več. Sedaj lahko več kot desetletje pozneje preberejo Edwardovo celotno zgodbo." Izrazil je upanje, da bo v času, ko so knjigarne vrata ponovno odprle šele pred kratkim, to resnično pomembna izdaja.

Stephenie je za New York Times kot resnični razlog, zakaj knjiga nastajala toliko časa, navedla, da jo je težko pisala. "Edward je zelo tesnoben lik. Pisanje skozi njegov lik me je navdajalo s tesnobo in to je eden od razlogov, da mi je bilo težko biti v tej zgodbi," je pojasnila. Kot je še pojasnila, je Edward na začetku precej samozavesten, a ga na koncu Bella razbije na koščke. "Mislim, da v Somraku izpade kot zelo močan in prepričan vase, a to nikoli ni bilo res,"je njene besede povzel The Guardian.

Pisateljica je še povedala, da ne bo napisala drugih delov sage iz njegove perspektive, saj izkušnja pisanja pričujoče knjige "ni bila preveč prijetna". "To je to za Edwarda," je sklenila.