Katera bo najbolj kričeče in najglasneje po imenu poklicala svojega moža? To je bil glavni kriterij bizarnega tekmovanja v ZDA, ki je zmagovalki prineslo tudi posebno lovoriko in denarno nagrado. In kako zelo glasno je bilo na tekmovanju enega največjih kmetijskih sejmov v ZDA? Sejem sicer vsako leto obišče več kot milijon ljudi, nenavadna tekmovanja pa se eno za drugim vrstijo kar 11 dni.