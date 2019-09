V Lutkovnem gledališču Ljubljana so tudi letos podelili prestižne nagrade WEBSI Spletni prvaki, ter tako razkrili, kateri izmed 124 prijavljenih projektov segajo v sam vrh digitalnega komuniciranja. 103-članska strokovna in poslovna žirija, pod vodstvom predsednika Matjaža Butare, direktorja marketinga v Big Bangu, je izbrala zmagovalce, ki so na Odru pod zvezdami segali do zvezd. Podeljenih je bilo kar osemindvajset nagrad.

Nagrade so bile prav tako podeljene v dvajsetih tako imenovanih posameznih kategorijah, v kategoriji mediji je nagrado WEBSI odnesel tudi prenovljeni VOYO.

V desetih letih se je storitev VOYO uveljavila kot vodilni naročniški TV na zahtevo (S-VoD) v Sloveniji. Inovativnost, privlačnost in več vsebin spadajo med ključne VOYO spremljevalce, ki svoje uporabnike navdušuje skozi šest raznolikih sklopov: VOYO poglej v prihodnost: 24-urna predpremiera domače produkcije, VOYO šport: športni spektakli v živo, kjerkoli, VOYO serije: doza dnevne drame, VOYO risanke: vse najboljše risanke, sinhronizirane v slovenščino, VOYO originali: originalne slovenske serijeTruplo, V dvoje, LP, Lena, Lajf je tekma, VOYO izbrani: festivalski filmi, dokumentarci, evropske serije ...

WEBSI nagrajenci:

• Generalni spletni prvak: Cockta legende (Atlantic Grupa/Droga Kolinska, d. d. in Yootree, d. o. o.)

• Naj digitalna agencija 2019: Agencija 101, d. o. o.

• Naj digitalna kampanja: Tvoja Cockta, tvoja stvar (Atlantic Grupa/Droga Kolinska, d. d. in Yootree, d. o. o.)

• Naj digitalka 2019: Maša Butara, direktorica vsebin in digitalnih strategij, Luna TBWA, d. o. o.

• Zmagovalec ljudstva: Flaška. Vaš osebni izvir vode. (Flaška, d. o. o. in Demar, d. o. o. ter Tauria, d. o. o.)

• Najboljše uredništvo: Spletno mesto Postojnska jama (Postojnska jama, d. d. in Innovatif, d. o. o.)

• Najboljša uporabniška izkušnja: Argeta je svet zase (Droga Kolinska, Živilska industrija, d. d. in CNJ, d. o. o.)

• Najboljše oblikovanje: Spletno mesto Postojnska jama (Postojnska jama, d. d. in Innovatif, d. o. o.)

Celoletni projekt WEBSI Spletni prvaki se je kot vsako leto zaključil z WEBSI dnevom, festivalom slovenskega digitalnega komuniciranja. V enem dnevu so udeleženci prisluhnili zanimivim strokovnjakom s področja digitalnega komuniciranja, ki so prikazali vpogled v trende, aktualne teme in poslušalce popeljali skozi domače in tuje digitalne zgodbe. Celotno dogajanje je s svojim povezovanjem dogodka popestril Boštjan Gorenc - Pižama.