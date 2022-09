Najbolj gledani kraljevi dogodki

Pogreb kraljice Elizabete II. je bil v medijih razglašen kot najbolj gledan dogodek vseh časov, saj se ocenjuje, da bi si ga naj ogledalo kar štiri milijarde ljudi. V živo so ga prenašale televizijske postaje po vsem svetu, medtem ko so si ga na Otoku Britanci in drugi obiskovalci lahko ogledali tudi v kinematografih in na velikih zaslonih, ki so bili postavljeni v številnih britanskih mestih. Kateri pa so drugi kraljevi zgodovinski dogodki, ki so sprva pred televizije, kasneje pa pred številne druge naprave, zvabili milijone gledalcev?

Kraljevi dogodki, ki se prenašajo na televiziji, vedno poskrbijo za visoko gledanost. Pogreb kraljice Elizabete II. je v ponedeljek po ocenah tujih medijev postal najbolj gledan dogodek vseh časov, to pa ni bilo prvič, da se je pokojna monarhinja vpisala v zgodovino malih ekranov. Leta 1953 je namreč postala prva britanska monarhinja, katere kronanje so v živo prenašali po vsem svetu. Po nekaterih ocenah naj bi si ga ogledalo 277 milijonov ljudi, kar je bila za tisti čas izjemno velika številka. icon-expand Kronanje Elizabete II. FOTO: AP Na VOYO so na voljo številni dokumentarni filmi o kraljevi družini. Od porok do pogrebov Leta 1981 je potekala ena izmed najbolj ikoničnih porok v zgodovini kraljeve družine, ki je dobila oznako "poroka stoletja". Britanci so ljubezen med kraljem Karlom III., takratnim princem Charlesom, in princeso Diano praznovali v velikem slogu, televizijski prenos pa naj bi si po poročanju tujih medijev ogledalo 750 milijonov kraljevih navdušencev. Trideset let po poroki svojih staršev, katerih zakon se je uradno končal leta 1994, je usodni da dahnil princ William, ki se je poročil s Kate Middleton. Par, ki se je spoznal med študijem na škotski univerzi St. Andrews, si je večno zvestobo obljubil v Westminstrski opatiji, kasneje pa se je poljubil na balkonu Buckinghamske palače pred ljudmi po vsem svetu – veseli dogodek je prenašalo kar 180 držav, zgolj na YouTubu pa si ga je v živo ogledalo 72 milijonov gledalcev. A še več ljudi je spremljalo poroko Williamovega mlajšega brata Harryja, ki se je pred štirimi leti poročil z Meghan Markle. Daily Express je poročal, da naj bi si po njihovi oceni slavje, ki so ga prav tako prenašali po vsem svetu, tako na televiziji kot tudi na spletu, ogledalo 1,9 milijarde ljudi. icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right Še bolj kot poročna slavja pred televizijske sprejemnike gledalce privabijo tragedije. Pogreb princese Diane, ki je umrla v prometni nesreči, naj bi si ogledalo približno 2,5 milijarde ljudi po vsem svetu, kar je bil do pogreba kraljice Elizabete II. najbolj gledan kraljevi dogodek na televiziji. Mnogi se še danes spominjajo mladega Williama in Harryja, ki sta hodila za mamino krsto, ali Eltona Johna, ki je za svojo pokojno prijateljico zapel pesem Candle in the Wind. PREBERI ŠE Pogreb kraljice Elizabete II. najbolj gledan televizijski dogodek vseh časov Ko kraljeva družina privoli v intervju ... Člani kraljeve družine le redko komentirajo svoje zasebno življenje, zato je toliko bolj odmevno, ko privolijo v intervju, ki se predvaja na televiziji. Po tem, ko sta se Charles in Diana razšla, je takratni valižanski princ sodeloval z BBC-jem, ki je o njem posnel dokumentarni film Charles: The Private Man, the Public Role. V njem je med drugim dejal, da je v svojem zakonu skočil čez plot, šokantno priznanje pa si je po poročanju BBC-ja ogledalo 13 milijonov Britancev. Dve leti kasneje je o Charlesovem varanju za BBC spregovorila tudi princesa Diana, ki se je pred kamerami na štiri oči pogovarjala z novinarjem Martinom Bashirjem in izgovorila slavni stavek: "V tem zakonu smo bili trije, zato je bilo nekaj gneče." Pogovor v oddaji Panorama, za katerega sicer danes vemo, da se je voditelj do njega dokopal s pomočjo prevare, si je v Veliki Britaniji ogledalo skoraj 23 milijonov ljudi, navaja BBC. icon-expand Intervju, ki ga je Oprah opravila s Harryjem in Meghan, si je ogledalo kar 50 milijonov ljudi. FOTO: Profimedia O umazanih podrobnostih kraljeve družine je tako kot njegova mama odkrito spregovoril tudi princ Harry, ki je s svojo ženo Meghan Markle odgovarjal na številna pereča vprašanja slavne Oprah. Intervju si je na ameriški televiziji CBS po podatkih raziskave Nielsen ogledalo 17 milijonov ljudi. Poleg tega je par, ki se je odpovedal opravljanju kraljevih dolžnosti, s svojimi izjavami, kot so bile obtožbe o rasizmu, še dolgo polnil časopisne naslovnice.