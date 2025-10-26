Najbolj komične fotografije divjih živali: od kadeče race do nerodne lisice

Tekmovanje za najbolj komične fotografije divjih živali letošnjega leta je razkrilo nabor favoritov, ki se potegujejo za zmago. Kateri avtorji in katere fotografije so bile najbolj smešne, bo sicer odbor sodnikov, v katerem so zbrani profesionalni in ljubiteljski fotografi, uredniki družbenih omrežij, ljubitelji fotografije in drugi, razkril 9. decembra, pišejo na portalu.

Tekmovanje, ki se izvaja že 10. leto, je postalo eden najbolj nestrpno pričakovanih fotografskih dogodkov, ki slavi humor kot način povezovanja ljudi z ohranjanjem narave.

Med finaliste se je prebilo 40 samostojnih fotografij, trije prispevki za portfelj, prvič doslej pa tudi 10 videoposnetkov. Vsak trenutek, ki so ga posneli fotografi z vsega sveta, prikazuje živalska bitja v komičnih situacijah.

Fotografije so izbrali med tisočimi prispevki, med najboljše pa so se uvrstile tako tiste, ki so pokazale fotografove tehnične spretnosti, kot tudi tiste, ki so iz sodnikov izvabile smeh, piše Daily Mail.