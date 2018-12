Najbolj neroden ropar leta: dvakrat v eni noči obvisel na ograji

Kako nespreten moraš biti, da si prislužiš naziv najbolj nerodnega roparja leta? Zelo, še posebej, če si zelo neokreten kar dvakrat v eni noči. In belgijskemu tatu, ki je hotel iz trgovine ukrasti pivo, je to uspelo. Med pobegom se je z oblačili zataknil za ograjo in na njej obvisel. Dvakrat.