Najbolj pričakovane videoigre letošnjega leta

Dragon Ball Z: Kakarot (17. januar)

Namco se vrača k svoji uveljavljeni franšizi, ko bo spet moč uživati v akciji in klasičnih prvinah igranja iz pričujoče serije iger. Na srečo ljubiteljem ne bo treba več dolgo čakati, saj je izid tik pred vrati.

Darksiders Genesis (14. februar)

Ustvarjalci obljubljajo nekaj, česar v seriji Darksiders še nismo videli, saj bo pogled od zgoraj na "hack n'slash" akcijo. Štirje jezdeci apokalipse ali napoved novega Diabla? Počakati bo treba zgolj do valentinovega.

The Last of Us II (21. februar)

Medtem, ko je na Playstationu 4 (PS4) izšel The Last of Us Remastered, ki je vseeno ponudil več kot na "trojki" (PS3), pa je večina na trnih, kakšno bo nadaljevanje verjetno najboljše igre, ki jo je kdaj koli videla konzola PS3. Pet let po dogajanju v prvem delu bomo tako (najbrž) spet priče novi igričarski revoluciji, saj gre zagotovo za eno najbolj pričakovanih iger leta. Tik pred (če seveda gre verjeti napovedim), naj bi Sony predstavil novo konzolo Playstation 5. Igra za PS4 bo zagotovo nared, pa bo tudi konzola?

Final Fantasy VII Remake (3. marec)

Če je še kakšna druga igra, ki je bolj pričakovana kot prejšnja, potem je to zagotovo pričujoča, ki je del priljubljene in gamerjem dobro poznane serije, ki bo dobila preobleko, kakršno si zasluži v 21. stoletju. To je v visoki resoluciji in 3D tehniki. A tudi s spremembami v strukturi in tehniki bojevanja.

Doom Eternal (20. marec)

Večina je bila malce razočarana, ko so izid z lanskega novembra prestavili na konec marca letos, a morda je včasih dobro, da se zadeve malce dlje "pečejo v pečici". Napovednik obeta, od novih nasprotnikov pa do arzenala orožja. Poleg samostojnega igranja obljubljajo tudi množično igranje (multiplayer), v okviru katerega bodo igralci lahko sami stopili tudi v čevlje demonov oz. negativcev. Gamerji tako lahko pričakujejo lep kup novosti, ko bo igra na voljo 20. marca, nekoliko kasneje pa tudi na ročni konzoli Switch!