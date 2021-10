Najbolj priljubljeni kostumi letošnje noči čarovnic

Kot vsako leto doslej, so ljubitelji najbolj strašljive noči v letu izbrali kostume, čigar inspiracija izvira iz popularne kulture - filmov, serij, modnih dogodkov, glasbe in umetnosti - ali pa so jih enostavno navdihnili zvezdniki, ki so zaznamovali dogajanje v preteklih mesecih. Med najbolj priljubljenimi letos morda najdete idejo za nočno rajanje v duhu 'Halloweena' tudi sami.

Oboževalci noči čarovnic, ki vsako leto po svojih najboljših močeh poskušajo z izvirnimi kostumi pričarati grozljivo vzdušje, imajo zaradi pestrega dogajanja v svetu zabavne industrije bogato možnost izbire. Serije, ki trenutno navdušujejo, namreč odlikuje spretna kostumografija in značilna maska, ki jo je mogoče z nekaj kreativnosti dokaj uspešno poustvariti. Spletni trgovci ponujajo replike prepoznavnih oprav, te pa so se na srečo mnogih znašle tudi znotraj pestre ponudbe prodajalcev oblačil za vsak dan. Nekaj navdiha je letos ponudila glasbena scena, živ pa je tudi spomin na zvezdniško garderobo letošnjega modnega dogodka MET Gala. Lil Nas X in njegova podoba iz videospota Montero

Vse – od njegove dodelane zunanje podobe z rdečih preprog do provokativnih videospotov – kliče po poustvarjanju. Upodobitev raperja, ki zaradi svoje ekscentričnosti prednjači med priljubljenimi kostumi letošnjega leta, je nekaj, kar močno diši po noči čarovnic. Najbolj bi seveda ustrezal kostum, ki navdih išče v spotu za hit Montero, v katerem se glasbenik modno sprehodi od Marije Antoanete do spolno privlačnega satana. Tekmovalci in nadzorniki iz serije Squid Game

Kostum, za katerega je potrebno vložiti razmeroma malo truda, bo zagotovo eden od bolj priljubljenih v letošnjem letu. V Združenih državah Amerike se je v dnevih pred uradno nočjo čarovnic zgodila prava invazija zelenih 'trenirkarjev' in oseb v značilnih rdečih kombinezonih s pripadajočo masko, ki jo krasi določen lik. Korejska serija, ki na nenavaden način pripoveduje zgodbo ljudi, ki so se znašli na robu in jih znotraj igre lignja premami ogromna vsota denarja, je ponudila dobro izhodišče za letošnje maskirance, ki bodo v teh opravah še najbolje zaživeli v obliki skupine. Kim Kardashian na dogodku MET Gala

Kim Kardashian, ki si je na modnem dogodku leta privoščila izlet v temačne vode in za seboj pustila bleščice in glamur, odlično sovpada s strašljivo nočjo čarovnic. Balenciaga, v katero se je dobesedno odela od glave do peta, bo s cenejšimi kosi, dostopnimi v trgovinah z oblačili, dokaj preprosta za poustvaritev. Nekaj šiviljskih spretnosti bo potrebnih, da videz, ki je tako šokiral, dobi končno podobo. Težava, ki se lahko pojavi, je vezana zgolj na slabšo vidljivost zaradi naglavne maske. Princesa Diana

Kristen Stewart je z upodobitvijo princese Diane obudila spomin na pokojno princeso, čigar lik je morda mlajšim generacijam manj znan. Pa vendar je njen modni izraz nekaj, kar so dekleta po svetu z veseljem prevzela, v podobnih kosih pa je bilo na losangeleških ulicah moč opaziti tudi številne zvezdnice. Njen sproščen videz v kratkih oprijetih hlačah in ohlapnem zgornjem delu je prepoznaven in hkrati dostopen ter preprost. Money Heist

