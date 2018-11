Najbolj slaven modrček na svetu tokrat vreden milijon dolarjev

Prestižni "fantazijski modrček" znamke Victoria's Secret je izdelan iz 2100 kristalčkov, vanj so vložili kar 930 ur dela, vreden pa je milijon dolarjev (876. 000 evrov). Čast nošenja enega najdražjih modrčkov na svetu je pripadla 29-letni manekenki Elsi Hosk, ki se bo v njem čez nekaj dni sprehodila na najslavnejši modni reviji na svetu.

FOTO: AP

Priznana znamka spodnjega perila Victoria’s Secret je v skladu s tradicijo pred svojo veliko modno revijo, ki se bo letos odvila v New Yorku, predstavila prestižni "fantazijski modrček". Izdelan je iz več kot 2100 kristalčkov Swarovski, topaza in srebra. Za izdelav so potrebovali kar 930 ur. Vreden je milijon dolarjev (876.000 evrov). Letos je čast nositi enega najdražjih modrčkov na svetu pripadla 29-letni manekenki Elsi Hosk.

"Več kot vznemirljivo," je izkušnjo nošenja te dragocenosti opisala Elsa. "Česa takšnega še nikoli nisem občutila. Drhtela sem, a ne zaradi nervoze. Samo tako zelo sem bila vznemirjena. Tako 'kul' se še nikoli nisem počutila. Tega trenutka nikoli ne bom pozabila," je dejala. Dodala je, da je to najlepši "fantazijski modrček" doslej, in da če bi ga lahko sama oblikovala, bi naredila točno takšnega, ter da je to najlepše darilo, saj 7. novembra praznuje 30. rojstni dan.

