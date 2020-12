Najbolje plačana prostitutka v ZDA toži državo zaradi izpada dohodkov

Alice Little se je odločila za tožbo, saj država po njenem mnenju uničuje njen dobičkonosen posel. Steve Sisolak , guverner Nevade, je maja nekaterim podjetjem dovolil, da med pandemijo covida-19 ponovno zaženejo delo, medtem ko so javne hiše ostale zaprte.

30. oktobra je na sodišču predložila odredbo, v kateri trdi, da imajo spolni delavci in delavke finančne težave zaradi zaprtja javnih hiš v Nevadi, saj je ta država trenutno edina, v kateri je prostitucija zakonita.

Pa ne samo to, tudi državni sveženj ukrepov pomoči je 'pozabil' na najstarejši poklic na svetu, saj jih niso vključili v nobenega od paketov pomoči.

"Guverner Nevade je javne bordele pustil nepravično zaprte, medtem ko je drugim dejavnostim, pri katerih prav tako pride do tesnih stikov, kot so masažni saloni, spaji in saloni, omogočil, da se znova odprejo," je Alice zapisala na strani GoFundMe, kjer bi rada v kampanji zbrala 50.000 dolarjev za tožbo, kar znaša približno 41.200 evrov. Do torka je uspela zbrati več kot 8.000 dolarjev, približno 6.600 evrov.