Najboljše šale na zlatih globusih

Čez nekaj dni bo v Los Angelesu potekala ponovno obujena podelitev zlatih globusov, ki jih bo letos vodil komik Jerrod Carmichael. Preden bo stresal nove šale na račun hollywoodskih zvezdnikov, se sprehodimo po najbolj zabavnih trenutkih preteklih filmskih in televizijskih nagrad.

Zlati globusi imajo to prednost, da veljajo za nekoliko bolj sproščene predpriprave za oskarje. Komiki si zato lahko privoščijo nekoliko več drznega in pikrega humorja, česar se še posebno dobro zaveda 'kralj' zlatih globusov Ricky Gervais, ki je v voditeljske čevlje stopil kar petkrat. Britanski igralec in komik, ki je ustvaril Pisarno, velja za voditelja brez dlake na jeziku, ki v svoje šale pogosto vnese tudi nekaj družbene kritike, predvsem pa se zdi, da se je na odziv elitne družbe, pred katero je nastopal, vedno požvižgal.

icon-expand Ricky Gervais s svojimi šalami ni prizanesel nikomur. FOTO: Profimedia

O Leonardu DiCapriu, ki se nenehno sestaja z mlajšimi ženskami: "Irec je bil izjemen, a to ni bil edini izjemen film. Bilo je nekoč ... v Hollywoodu je trajal skoraj tri ure. Leonardo DiCaprio se je udeležil premiere in na koncu filma je bila njegova spremljevalka prestara zanj. Celo princ Andrew je rekel: 'Daj no, kolega, skoraj 50 si."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Ko nocoj gledam vse te čudovite obraze, se spomnim na izjemno delo, ki so ga letos opravili ... lepotni kirurgi." O bivših partnerjih Demi Moore in njuni razliki v letih: "Prosim, pozdravite očeta Ashtona Kutcherja, Bruca Willisa." Leta 2016 je kot podeljevalki nagrad napovedal dve igralki latinskoameriškega porekla, Evo Longorio in Americo Ferrera: "Dva človeka, za katera vaš bodoči predsednik Donald Trump komaj čaka, da ju deportira." "O Melu Gibsonu želim reči nekaj lepega, preden pride sem. Tako: k njemu bi raje šel na pijačo v hotelsko sobo kot k Billu Cosbyju." "Nocoj bo noč zabave in veliko pitja, ali kot temu reče Charlie Sheen: zajtrk." "Igralci niso ljubljeni zgolj tukaj v Hollywoodu, ljubljeni so po vsem svetu. Lahko v tretjem svetu vidiš utrinek hollywoodske zvezde in se počutiš bolje. Lahko si majhen azijski otrok brez lastnine in denarja, a ob sliki Angeline Jolie pomisliš: 'Mami!'" Podelitev leta 2011 je, potem ko se je zahvalil gledalcem, končal s temi besedami: "Hvala bogu, ker me je ustvaril v ateista." Ricky je v svojih šalah velikokrat kritiziral Hollywood. Tako se je obregnil ob dejstvo, da so igralci plačani veliko bolje od igralk: "Veliko je ponovnih snemanj filmov z žensko zasedbo. Prihaja ženska različica Izganjalcev duhov, prihaja ženska različica Oceanovih 11. To je briljantno za studie, ker imajo zagotovljen finančni uspeh in jim ni treba porabiti preveč denarja na igralski zasedbi."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

O dvoličnosti zvezdnikov: "Apple se je podal v televizijsko tekmo s serijo The Morning Show, odlično dramo o pomembnosti dostojanstva in o tem, da je treba narediti tisto, kar je prav. Ustvarilo jo je podjetje, ki ima na Kitajskem sweatshope (izkoriščevalska podjetja, op. a.). Podjetja, za katera delate ... neverjetno. Apple, Amazon, Disney. Če bi ISIS ustvaril pretočno platformo, bi poklicali svojega agenta, a ne? Če danes zmagate, ne izkoristite priložnosti za politični govor. Niste v poziciji, da bi pridigali javnosti o čemer koli. Ničesar ne veste o realnem svetu, večina od vas je v šoli preživela manj časa kot Greta Thunberg. Če zmagate, sprejmite svojo malo nagrado, zahvalite se svojemu agentu in svojemu bogu in odj*****."

icon-expand Amy in Tina sta štirikrat poskrbeli za nasmejane obraze v dvorani. FOTO: Profimedia

Uspešni in zabavni voditeljici zlatih globusov sta bili tudi Amy Poehler in Tina Fey, saj sta to priložnost dobili štirikrat in vsakič znova dokazali, da Gervais ni edini mojster komedije. O filmu Gravitacija, v katerem je simpatijo lika Georgea Clooneyja igrala Sandra Bullock: "Gre za zgodbo o tem, kako bi George Clooney raje odlebdel v vesolju in umrl, kot pa preživel še eno minuto z žensko svojih let." George Clooney je leta 2015 za svoje igralske dosežke prejel nagrado za življenjsko delo, na prireditev pa je pripeljal tudi svojo ženo Amal Alamuddin, ugledno odvetnico. Voditeljici sta izpostavili bizarnost situacije: "George Clooney se je letos poročil z Amal Alamuddin. Amal je odvetnica za človekove pravice, ki je delala na primeru Enron, glede Sirije je svetovala Kofi Annan in bila je izbrana v tričlansko komisijo ZN, ki preiskuje kršitve vojnih pravil na območju Gaze. Zato bo nocoj njen mož prejel nagrado za življenjsko delo."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

O strogih lepotnih standardih, s katerimi se soočajo igralke: "Matthew McConaughey je za vlogo v Klubu zdravja Dallas izgubil 20 kilogramov, čemur igralke rečemo 'biti v filmu'." Tudi Tina in Amy nista izpustili priložnosti, da se pozabavata iz mladih izbrank zvezde Titanika. "In sedaj, kot vagina supermodela, toplo sprejmimo Leonarda DiCapria." Isto leto se je podelitve nagrad udeležil tudi Joaquin Phoenix, ob tem pa sta ga igralki spomnili na njegove pretekle besede: "Joaquin Phoenix je nominiran za Skrivno pregreho, ampak seveda ga danes ni tukaj, ker je javno dejal, da so 'podelitve nagrad eno popolno sr****'. 'O, zdravo, Joaquin!'"

icon-expand Seth Meyers je zlate globuse vodil leta 2018. FOTO: Profimedia