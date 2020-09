Najboljši deskarji sveta lomijo valove na umetnem jezeru

Bi jezdili na valovih, kot da ste v kakšnem surferskem raju, v resnici pa bi bili v bazenu? Prav to počnejo profesionalni deskarji v Queenslandu v Avstraliji, kjer imajo največji bazen z valovi na svetu. Takoj potem, ko so postavili napravo za ustvarjanje valov, so začeli prejemati klice z vsega sveta, saj bi tako lahko deskali tudi tam, kjer naravni pogoji tega ne dopuščajo.