Najboljši memeji s Super Bowla Shakire in J.Lo

Največji športni dogodek v ZDA Super Bowl je tudi tokrat ob polčasu postregel z nastopom velikih zvezdniških imen. Letos sta na odru kraljevali latino zvezdnici Jennifer Lopez in Shakira, ki sta medse povabili svoje latino rojake J. Balvina in Bad Bunnyja.

Shakira in J.Lo sta v približno 14 minutah v nastop združili približno 20 pesmi in pri tem pripravili fantastičen plesno-glasbeni spektakel. Njun nastop je veliko večino navdušil, so se pa našli tudi tisti, ki so se iz nastopa tudi ponorčevali.

J.Lo je na oder prišla na repliki newyorškega nebotičnika Empire State Buildinga. Marsikdo se je ob pogledu nanjo spomnil na gorilo iz filma King Kong (1976)in filmaKing Kongiz leta 2005.