Najdaljši viseči most v Nemčiji: 'Konstrukcija lahko vzdrži orkan druge stopnje'

Projekt so načrtovali in gradili šest let. "Sodelovali smo s 3D-modelarji, inšpektorji in uradnimi oblastmi, sedaj pa pričakujemo, da se bo čezenj sprehodilo veliko turistov," je povedal eden od vodji projekta Ulrich Keude. "Konstrukcija lahko vzdrži orkan druge stopnje, tudi če je pokrita s snegom," o varnosti mostu pravi Keude.

Da gre za izjemen gradbeni in inženirski projekt, priznava tudi sodelavec v podjetju Arndt Bruene. "Viseči most je živa konstrukcija, ki se premika z vami, vendar je na koncu izkušnja blagodejna za vašo dušo."

Drugi znameniti viseči mostovi na svetu so še most Sky Bridge 721 na Češkem, ki je dobil ime po svoji osupljivi dolžini 721 metrov, in Golden Skybridge, najvišji viseči most v Kanadi, ki pohodnikom omogoča prečkanje kanjona v Britanski Kolumbiji na 130 metrih.