Najdena granata sprožila lažni bombni preplah

A kot je pojasnila lokalna policija, so strokovnjaki kmalu ugotovili, da ne gre za nujen primer. "Po natančnem pregledu vsebine vrečke so policisti hitro ugotovili, da gre za gumijasto igračo," je v sporočilu za javnost zapisala policija Hauzenberg.

Predmet v obliki granate so v plastični vrečki našli v gozdu blizu mesta Passau. Opazila ga je tekačica in poklicala policijo, ki je iz bližnjega okrožja Tittling poslala specializirano enoto za eksplozive, poroča BBC.

"Vrečko so izpraznili in pregledali vsebino. Našli so prazno embalažo lubrikanta, dva neuporabljena kondoma in USB-kabel," so sporočili predstavniki policije in dodali, da je malo brskanja po spletu "potrdilo njihov sum", da res obstajajo spolne igrače v obliki ročnih granat.

Lokalna policija je predmete, ki so, kot kaže, na nenavadni lokaciji samevali kar nekaj časa, zavrgla."Kako so tja prišli in zakaj so tam ostali, si lahko samo mislimo," so še dejali v izjavi.

V Nemčiji sicer pogosto najdejo neeksplodirano strelivo iz druge svetovne vojne, kar pa je tudi razlog za množične evakuacije.