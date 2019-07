Najditelju izgubljene čivave ponuja posestvo

Ko je neki družini izginila dveletna čivava, je družina začela obširno akcijo, da jo najde. Redno so pregledovali okolico, hodili v zavetišča, ponudili so tudi denarno nagrado. A čivave niso našli, zato so ponudili še večjo nagrado.

"Ne zanimajo me materialne stvari, tukaj gre za člana družine. Radi jo imamo, je del naše družine." FOTO: AP Eddie Collins iz Tucsona v Arizoni se je obrnil na lokalne medije, kajti vse od aprila njegova družina pogreša dveletno čivavo Jenny. "Pregledali smo vse, vsak dan hodimo okoli zavetišč, ponudili smo tudi denarno nagrado, a psa še vedno nismo našli," je dejal novinarju ter ljudi zaprosil za pomoč: "Tuscon, potrebujem vašo pomoč. Izredno hvaležni bomo, če nam najdete oziroma vrnete psičko." Svojo prošnjo pa je podkrepil tudi s krepko nagrado: "Najditelju ponujam majhno posestvo, na katerem je enosobno domovanje, delavnica ... Vse brez vprašanj. Vse, kar želim, je to, da se Jenny vrne." Ko ga je novinar vprašal, ali je nagrada previsoka, je lastnik suvereno dejal, da je vsako življenje pomembno: "Naj bo to čipmunk ali veverica. Ni pomembno, vsak lastnik ima svojo žival za najljubšo. Ne zanimajo me materialne stvari, gre za člana družine. Radi jo imamo, je del naše družine."