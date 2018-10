Leta 2040 bodo najdlje živeli Španci

Prebivalci Španije bodo imeli po ugotovitvah nove raziskave raziskovalnega inštituta IHME pri univerzi v Washingtonu do leta 2040 najdaljšo pričakovano življenjsko dobo. V letu 2016 so Španci sicer zasedali četrto mesto s pričakovano življenjsko dobo 82,9 let. Ta naj bi se povečala na 85,8 v letu 2040. S tem bodo prehiteli Japonce, ki bodo čez dobrih dvajset let v povprečju živeli 85,7 let.

Drugi dve državi, kjer bo pričakovana življenjska doba presegla 85. let sta Singapur in Švica. V Sloveniji se bo pričakovana življenjska doba za oba spola povečala do približno 85 let.