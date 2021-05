Najdražje ločitve v zgodovini

Bivša zakonca sta se spoznala leta 1992, ko je Bezos v podjetju D. E. Shaw delal kot asistent. Po treh mesecih zmenkovanja sta se poročila, v zakonu pa so se jima rodili štirje otroci.

Ustanovitelj Amazona Jeff Bezos in MacKenzie Scott sta se ločila leta 2019. Njuna ločitev je bila najdražja v zgodovini, saj je Scottova prejela 32 milijard evrov. Njeno premoženje je trenutno ocenjeno na 5 milijarde evrov, kar jo na lestvici med najbogatejšimi ženskami uvršča na tretje mesto. Bezosa je ločitev sicer veliko stala, a je kljub temu ostal najbogatejši človek na svetu.

Ločitev od škotske novinarke in pisateljice Anne Marie Mann je medijskega mogotca Ruperta Murdoch stala ogromno denarja. Ločila sta se leta 1999, Mannova pa je na podlagi ločitvene poravnave prejela 1,4 milijarde evrov in 92 milijonov evrov gotovine. Za Murdocha je bila to druga ločitev, z Mannovo pa sta imela tri otroke.

Rupert Murdoch in Anna Maria Mann

Francoski poslovnež Alec Wildenstein je moral svoji ženi Jocelyn po ločitvi izplačati 3,2 milijarde evrov. Poročena sta bila 21 let, razšla pa sta se leta 1999.

Alec in Jocelyn Wildenstein

Michael Jordan in Juanita Vanoy

Košarkarja Michaela Jordana je ločitev od Juanite Vanoy stala 140 milijonov evrov. Par je prvič zaprosil za prekinitev zveze leta 2002, a sta se kasneje pobotala. Leta 2006 sta ponovno vložila vlogo za ločitev, tokrat zares. Znesek, ki ga je prejela Vanoyeva, je bil za tiste čase največja zvezdniška ločitvena poravnava znana javnosti.

Song Joong-ki in Song Hye-kyo

Ločitev južnokorejskih zvezdnikov, znanih pod skupnim imenom SongSong par, velja za eno izmed največjih ločitev v Aziji. Nekdanji par si sicer ni razdelil premoženja, ampak imata oba 72 milijonov evrov premoženja. Joong-kiin Hye-kyojeva sta ena izmed najbolje plačanih zvezdnikov, predvsem zaradi popularne serije Descendants of the Sun, v kateri sta oba nastopila.

Chey Tae-won in Roh Soh-yeong

Mediji so ločitev Cheya Tae-wonainRohe Soh-yeongoveoznačili za ''ločitev stoletja''. Ločitev predsednika podjetja SK Group in direktorice muzeja zgodovine umetnosti je znašala okoli 1,3 milijard evrov, kar je nekje 42,3-odstotni delež tretjega največjega konglomerata v Južni Koreji, kateremu Tea-won predseduje. Oba sta bila premožna sicer že pred poroko, saj prihajata iz zelo bogatih družin - Chey je dedič podjetja SK Group, Roh pa hči nekdanjega vojaškega generala, ki je postal predsednik.

Harrison Ford in Melissa Mathison

Igralec Harrison Ford in scenaristka Melissa Mathison sta se ločila leta 2004, njuna ločitev po 21-letih zakona pa je igralca stala 98 milijonov evrov. Mathisonova je bila Fordova druga žena, skupaj pa imata dva otroka.

Paul McCartney in Heather Mills

Med eno izmed najdražjih zvezdniška ločitev spada tudi konec zakona med nekdanjim članom skupine The Beatles in manekenke Heather Mills. McCartney je moral od svojega premoženja odšteti 41,6 milijonov evrov, dveletni zakon z Millsovo pa je označil za največjo napako svojega življenja.