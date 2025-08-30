Najdražji psi na svetu: od treh tisočakov pa do skoraj dveh milijonov evrov

Ne le človekov najboljši prijatelj, pes – vsaj nekatere pasme – postaja tudi svojevrsten statusni simbol. Zneski, ki so jih ljubitelji kosmatincev pripravljeni odšteti za najbolj redke in zaželjene primerke na svetu, namreč dosegajo višave. Cene za japonsko akito se tako na primer začnejo pri 3000 evrih, čistokrvni samojed vrhunskega porekla stane 13.000, za najdražjega psa na svetu pa velja tibetanski mastif, za katerega je lastnik leta 2014 odštel neverjetnega 1,9 milijona evrov. Svoje 'kinološko zlato' pa imamo tudi Slovenci – kraški ovčar je edina slovenska avtohtona pasma.

Minuli teden so predstavniki 'človekovega najboljšega prijatelja' slavili svoj dan – 26. avgust velja za mednarodni dan psov. In medtem ko bi se marsikateri pasji lastnik strinjal, da je vez s kosmatincem neprecenljiva, pa nepredstavljive višave dosegajo tudi vsote denarja, ki so jih nekateri ljubitelji psov pripravljeni odšteti za štirinožca. Določene pasme psov namreč dosegajo cene, dostopne le redkim, lastništvo takšnega psa pa postaja pravi statusni simbol. Cena čistokrvnega psa ni odvisna le od njegove lepote, temveč tudi od kompleksne kombinacije redkosti, povpraševanja, stroškov vzreje in seveda rodovnika. In to je deset najdražjih pasem psov na svetu: AKITA: Pasma akita inu ali tudi japonska akita, kot že ime pove, izvira z Japonske. Veliki in dostojanstveni predstavniki te pasme so zasloveli z zgodbo o psu Hachiku in postali simbol zvestobe. Zaradi priljubljenosti in plemenitega videza se cena za mladiča iz vrhunskega legla giblje med 3000 in 6500 evri.

Akita inu ali japonska akita FOTO: Shutterstock icon-expand

ANGLEŠKI BULDOG: Čeprav so predstavniki te pasme razmeroma pogosti, pa so stroški njihove vzreje izjemno visoki. Ker imajo mladički že ob kotitivi precej veliko glavo, samice skoraj vedno poležejo 'potomce' s pomočjo carskega reza. Pogosto se vzreditelji za nadaljevanje legla obrnejo na biomedicinsko pomoč veterinarske stroke oziroma umetno oploditev. Vsi ti veterinarski stroški niso zanemarljivi in so posledično všteti v ceno mladiča, ki lahko doseže tudi 8000 evrov.

Angleški buldog FOTO: Shutterstock icon-expand

FARAONSKI HRT: Kljub imenu, ki spominja na starodavni Egipt, ta pasma pravzaprav prihaja z Malte. Znana je po inteligenci, atletski postavi in edinstveni sposobnosti, ko jim ob razburjenju pordečijo ušesa in smrček. Cena predstavnika te redke avtohtone malteške pasme znaša okoli 7100 evrov.

Faraonski hrt FOTO: Shutterstock icon-expand

ARGENTINSKA DOGA: Kot ustvarjen za lov na veliko divjad, denimo divje prašiče, je ta velik in mišičast bel pes močan in neustrašen. Zaradi svoje moči in dominantne narave, je lastništvo te pasme v nekaterih državah prepovedano. Cena mladička iz preverjene vzreje lahko doseže 7600 evrov.

Argentinska doga FOTO: Shutterstock icon-expand

KANADSKI ESKIMSKI PES: Kanadski eskimski pes (tudi kanadski inuitski pes) velja za močno, delovno pasmo, a je v svetu že tako redka, da ji grozi izumrtje. Te pse so nekoč v arktičnih razmerah uporabljali za vleko sani, danes pa živi le še nekaj sto čistokrvnih predstavnikov pasme. Zaradi izjemne redkosti je cena mladička okoli 8300 evrov.

Kanadski eskimski (tudi kanadski inuitski) pes FOTO: Shutterstock icon-expand

AZAVAK: Azavak, imenovan tudi afriški hrt ali tuareški sloughi prihaja iz Zahodne Afrike in je izven svoje domovine prava redkost. Pasma je bila načrtno vzrejena za lov in čuvanje pašnih živali, zato je izjemno hiter in vzdržljiv. Kot relativno nova pasma, ki jo že priznavajo večje kinološke organizacije (denimo Ameriški kinološki klub), lahko azavak stane do 9000 evrov.

Azavak (tudi afriški hrt oziroma tuareški sloughi) FOTO: Shutterstock icon-expand

ČOV ČOV: Ena najstarejših pasem na svetu, ki izvira s Kitajske, je prepoznavna po modro-črnem jeziku in dostojanstvenem, nekoliko zadržanem vedenju. Zaradi redkosti in edinstvenega videza se uvršča visoko na seznam dragih psov, cene pa segajo do 10.000 evrov.

Čov čov FOTO: Shutterstock icon-expand

LÖWCHEN: Imenovan tudi 'mali levji pes' je bil med evropsko aristokracijo izredno priljubljen več kot 500 let. A je nato pasma postala tako redka, da jih je bilo leta 1973 na svetu samo še 65. Čeprav si je populacija opomogla, ostajajo redkost. Cena mladička lahko doseže tudi do 11.000 evrov.

Löwchen ali 'mali levji pes' FOTO: Shutterstock icon-expand

SAMOJED: Prepoznaven po gostem belem kožuhu in značilnem 'nasmehu', izvira iz Sibirije, kjer so ga uporabljali za vleko sani in čuvanje severnih jelenov. Zaradi svoje prijazne narave so odlični družinski psi, vendar pa ima njihova lepota tudi svojo ceno. Mladiček samojeda lahko stane do 13.000 evrov, stroški pa se tu še ne končajo – potrebujejo intenzivno nego dlake in so nagnjeni k zdravstvenim težavam, ki znajo lastnike precej udariti po žepu.

Samojed FOTO: Shutterstock icon-expand

TIBETANSKI MASTIF: Absolutni 'cenovni' rekorder v pasjem svetu, tibetanski mastif, ni le hišni ljubljenček, temveč tudi močan statusni simbol, zlasti na Kitajskem. Znan je po svoji velikosti, gosti 'levji grivi' in zaščitniškem nagonu ter je v preteklosti služil kot čuvaj himalajskih samostanov. Čeprav se povprečna cena mladička giblje med 2000 in 9500 evri, pa je bil leta 2014 pes te pasme prodan za skoraj 1,9 milijona evrov, s čimer je postal najdražji pes na svetu.

Kraševec - slovenski nacionalni zaklad