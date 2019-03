Najlepši par sta prašiček Pax in pes Picasso

Ameriška neprofitna organizacija za preprečevanje mučenja živali je na Instagramu priredila tekmovanje, v katerem so zbirali najlepši živalski par. In zmagal je res prikupen živalski parček: "Ti dve živali so nam v navdih – tako za nas kot za vse, ki ste glasovali – kakšno čudovito prijateljstvo. Opomnila sta nas, da si vse živali zaslužijo ljubezen."

Zmagala sta namreč enoletna rešena pujsa Pax, ki se je nadvse navezala na rešenega psa Picassa. 2-letnega Picassa so zavrgli, ker se je rodil z okvarjeno čeljustjo, prašičko pa so rešili iz zelo slabih pogojev. "Pax se je zelo navezala na dva naša rešenčka. Picassa, ki ima deformirano čeljust ter Wackoja, kateremu je nekdo odrezal del zgornje čeljusti. Mogoče so se povezali ravno zaradi tega, ker so videti drugače," je medijem zaupala Liesl Wilhardt, vodja zavetišča.

Čeprav je zavetišče namenjeno rešenim psom, Liesl ni želela zavrniti pujska: "Nismo vedeli, kako velika bo, toda to nas ni zanimalo ... Obožuje ljudi in nikoli ni pokazala agresije. Vedno je zelo nežna, obožuje praskanje, še posebno za ušesi in trebuščku – tako kot psi." Dodala je še, da je zelo žalostno, ker ljudje gojijo pujse za prodajo pod pretvezo, da bodo ostali zelo majhni, tako dosežejo visoke cene. Toda izredno majhne pasme ne obstajajo, vse je samo v imenu zaslužka. Večino gre za pasme iz Vietnama, ki, ko odrastejo, lahko tehtajo tudi 70 kilogramov.