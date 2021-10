Kakšno je življenje najlepšega psa na svetu? Umirjeno, pravi lastnica Sevdaha, psa pasme tornjak, ki je laskavi naziv osvojil v češkem Brnu. Najraje se druži še z enajstimi psi iste pasme. Njegovi lastniki so namreč rejci pasme tornjak, ki je avtohtoni pastirski pes iz Bosne in Hercegovine. Pravijo, da so to psi, ki pri človeku odganjajo stres.