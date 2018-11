Oče leta: sina porinil na žogo in mu 'pomagal' obraniti strel

Na splet je pred dnevi prišel videoposnetek očeta in sina, ki je marsikoga nasmejal. Posnetek je postal pravi spletni hit, kljub temu da je posnetek nasmejal mnoge, pa je bil deležen tudi komentarjev v smislu, da se starši včasih res preveč vmešavajo v življenja svojih otrok.

Tako je bilo tudi z očetom nadobudnega nogometaša, ki je bil na lokalni tekmi v golu. Ko so nasprotniki opazili, da imajo priložnost za gol, so hitro streljali nanj. Ko pa je žoga poletela proti golu, je oče mladega vratarja, ki je stal blizu gola, sina hitro potisnil naprej, da je padel na žogo.

A žoga je vseeno pristala v golu, kajti nasprotniki so se hitro odzvali in še enkrat poslali žogo proti cilju, tokrat uspešno. Ko je oče videl gol, je zamahnil z rokami in odkorakal stran. Seveda so trenutek ujeli na kamero ter ga objavili na splet. Posnetek je v nekaj dneh tako videlo že okoli 25 milijonov ljudi.