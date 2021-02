Najožjo hišo v Londonu prodajajo za vrtoglavi znesek

Nenavadna lastnina, prvotno viktorijanska prodajalna klobukov s skladiščem za blago in bivalnimi prostori v zgornjih nadstropjih, je bila zgrajena konec 19. ali v začetku 20. stoletja. Londonsko najožjo hišo najdemo med zdravniško ordinacijo in frizerskim salonom, prepoznamo pa jo po temno modri barvi. Na najožji točki je široka le 1,6 metra, njena vrednost pa je ocenjena na 1,39 milijona evrov.

Dimenzije prostorov v hiši se zelo razlikujejo. Medtem ko je kuhinja na koncu spodnjega dela pritličja najožje mesto hiše, je zraven skoraj dvakrat večja jedilnica. Za francoskimi okni je pet metrov širok vrt. V prvem nadstropju sta spalnica in delovna soba, kjer je tudi terasa s čudovitim pogledom na strehe zahodnega Londona.

Stopnice vodijo do drugega nadstropja, kjer je kopalnica in kabina za prhanje, v tretjem nadstropju pa je glavna spalnica. Myers pravi, da je hiša namenjena mlademu paru ali posamezniku, ki ima občutek za red in čistočo. "V Londonu so takšne hiše redkost. V Londonu imamo petnadstropne hiše, ki pa nimajo tako edinstvenega prostora in takšne indivitualnosti."

"Lastniki, ki so nekoč živeli tu, so vsi pustili svoj pečat. Hiša je dražja kot običajno, a v središču Londona smo lahko v 10 ali 15 minutah." Da je hiša znova na nepremičninskem trgu, je kriva predvsem pandemija covida-19, ki je spodbudila lastnike, da se izselijo iz Londona in poiščejo dom zunaj prestolnice za nižjo ceno. "Zato je zdaj manj kupcev za to edinstveno hišo. A tako prijeten ambient bomo zagotovo prodali."