Najpopularnejši maček na Visu dobil lastnico, ki obljublja, da Lučki ostaja svoboden kot prej

Najbolj popularen maček na Visu, če ne celo v celotni Dalmaciji, je štiri leta star samec Lučki. Svojo mednarodno slavo je pridobil letos decembra, ko se je vkrcal na napačno ladjo in se namesto v Splitu znašel v mestu Kaštela. Mačka, ki je precej pogost potnik na trajektu Petar Hektorović, ki povezuje otok Vis s celino, so hitro pogrešili in sprožili iskalno akcijo, njegova zgodba pa se je končala srečno. Mačka so v Kašteli izsledili in ga vrnili na Vis. Ni pa to bilo prvič, da se je maček vkrcal na napačen trajekt in se za dan ali dva izgubil. K sreči je vedno našel pot domov.

Pred dnevi pa so mu uredili tudi lastništvo, vsaj formalno. Njegova lastnica na papirju je postala domačinka na otoku Vis, ki je že sedaj najpogosteje hranila mačka, saj živi v neposredni bližini trajektnega pristanišča na Visu, kjer se večino časa zadržuje mačji avanturist. Prav zaradi tega, ker živi v luki, so mu nadeli ime Lučki.

"Imam šest mačk, vse so sterilizirane in navajene živeti notri. Seveda mi ne pade na pamet, da bi omejevala gibanje Lučkemu. On je maček posadke trajekta Hektorović in pa katamarana, ima svoj način življenja in naj še naprej tako svobodno živi," je dejala Ena Vojković, ki je postala tudi uradno njegova lastnica. "Za uradno lastništvo sem se odločila zaradi nedavnih dogodkov, ko so ga želeli na silo kastrirati in vsega, kar je temu sledilo," še dodaja, mačka pa je te dni že odpeljala v Split k veterinarju, ki ga je pregledal, čipiral in cepil.

Namreč, Lučki je bil eden od desetih mačk in mačkonov, ki so jih ujeli, zaprli v kletke in odpeljali s trajektom v Split, kjer naj bi jih sterilizirali in kastrirali, a ga je nekdo rešil iz kletke in tako zaščitil njegovo moškost. Kmalu po vrnitvi mačka na Vis, so prebivalci otoka sprožili iniciativo, da je potrebno mačka čim prej kastrirati in povečati odstotek steriliziranih in kastriranih mačk, če želijo zmanjšati populacijo mačk na otoku. Nova lastnica in dosedanja skrbnica Lučkega je takoj stopila mačkonu v bran. Na vprašanje, ali bo maček kastriran, odgovarja: "Če bo, tega nihče ne bo izvedel."Vojkovićeva še dodaja, da je mačka veterinarka pregledala in dejala, da je čudovit. Najbolj pa je vesela, ker mu nihče ne more več dati oznake, da je potepuški.