'Najpostavnejši profesor na svetu' zaslovel zaradi svojega študenta

Pietro Boselli je 31-letni inženir, znanstvenik in profesor matematike italijanskih korenin, ki na svojem uradnem Instagramovem profilu šteje več kot tri milijone sledilcev. Prijel se ga je vzdevek 'najpostavnejšega profesorja na svetu', vse to po zaslugi Ariefa Azlija, enega od njegovih študentov, ki je zaradi gole radovednosti vpisal profesorjevo ime v Googlov iskalnik in odkril, da je v resnici nekdanji profesionalni model. Na svojem Facebook profilu je delil profesorjevo sliko in zapisal: ''Trenutek, ko ugotoviš, da je tvoj profesor matematike v resnici priznan model.''