Popotovanje najslavnejšega evropskega 'potepuha' znova začasno prekinjeno

Mladi los Emil je s svojim potepanjem širom Evrope postal prava spletna zvezda. Ljudje so ga na Češkem srečevali med potjo v službo, rad se okopal v kakšni od rek, nato pa krenil naprej, raziskovati sosednje države. Njegova pustolovščina pa je bila začasno prekinjena – Emil se je med prometno konico namreč znašel v bližini avstrijske avtoceste. Varuhi prostoživečih živali so ga pomirili, mu nadeli GPS-sledilnik, nato pa izpustili.

Popotovanje mladega losa, ki so mu na Češkem nadeli ime Emil, je na spletu pritegnilo pozornost tisočih oboževalcev. O njem so poročali svetovni mediji, razplamtele so se tudi burne razprave ali gre res za losa, ali je Emil pravzaprav jelen.

Njegovih dogodivščin pa je bilo včeraj začasno spet konec. Emil se je sredi prometne konice namreč znašel v bližini avtoceste v kraju Sattledt v Zgornji Avstriji. Ujeli so ga varuhi prostoživečih živali, ki so žival pomirili, poroča Euronews. Namestili so mu GPS-sledilnik in ga po navedbah oblasti izpustili ob robu Bohemskega gozda blizu avstrijsko-češke meje. Organizacija za dobrobit živali Tierschutz Austria je ravnanje uradnikov sicer kritizirala ter opozorila na pomanjkanje transparentnosti in sodelovanja s civilno družbo. "Situacija z Emilom jasno kaže, da je ob avtocestah in železniških progah nujno potrebnih več koridorjev za prostoživeče živali, ki bi pomagali preprečevati takšna srečanja z ljudmi," je skupina zapisala v objavi na družbenih omrežjih.

Za vzpostavitev varnostnih koridorjev na območju Zgornje Avstrije pa so sprožili tudi peticijo. "Emil nam je jasno pokazal, kako nevarno je osrednje območje Zgornje Avstrije za divje živali: A1, A8, A25 in hitra železniška proga tvorijo smrtonosni trikotnik," so ob tem zapisali na Facebooku ter dodali, da so takšna srečanja nevarna tudi za ljudi. "Anestezija in prevoz ne smeta biti rešitev – varni koridorji so trajnostni odgovor," so pozvali deželno vlado.

Emila so prvič opazili v vasi na severovzhodu Češke v začetku junija. Domneva se, da je v državo vstopil iz Poljske. Od takrat je po poročanjih ljudi, ki so ga videvali, potoval po Slovaški in 'raziskal' večji del Avstrije. V začetku tega meseca so ga opazili v predmestju avstrijskega St. Pöltena. Znašel se je na tirih glavne železniške postaje, kar je povzročilo večurno zaporo glavne proge Dunaj–Salzburg, ki poteka skozi mesto. Emila so že takrat ujeli in premestili na drugo lokacijo.

