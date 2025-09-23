Svetli način
Zanimivosti

Popotovanje najslavnejšega evropskega 'potepuha' znova začasno prekinjeno

Sattledt, 23. 09. 2025 18.01 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
4

Mladi los Emil je s svojim potepanjem širom Evrope postal prava spletna zvezda. Ljudje so ga na Češkem srečevali med potjo v službo, rad se okopal v kakšni od rek, nato pa krenil naprej, raziskovati sosednje države. Njegova pustolovščina pa je bila začasno prekinjena – Emil se je med prometno konico namreč znašel v bližini avstrijske avtoceste. Varuhi prostoživečih živali so ga pomirili, mu nadeli GPS-sledilnik, nato pa izpustili.

Popotovanje mladega losa, ki so mu na Češkem nadeli ime Emil, je na spletu pritegnilo pozornost tisočih oboževalcev. O njem so poročali svetovni mediji, razplamtele so se tudi burne razprave ali gre res za losa, ali je Emil pravzaprav jelen.

Njegovih dogodivščin pa je bilo včeraj začasno spet konec. Emil se je sredi prometne konice namreč znašel v bližini avtoceste v kraju Sattledt v Zgornji Avstriji. Ujeli so ga varuhi prostoživečih živali, ki so žival pomirili, poroča Euronews. Namestili so mu GPS-sledilnik in ga po navedbah oblasti izpustili ob robu Bohemskega gozda blizu avstrijsko-češke meje.

Organizacija za dobrobit živali Tierschutz Austria je ravnanje uradnikov sicer kritizirala ter opozorila na pomanjkanje transparentnosti in sodelovanja s civilno družbo. "Situacija z Emilom jasno kaže, da je ob avtocestah in železniških progah nujno potrebnih več koridorjev za prostoživeče živali, ki bi pomagali preprečevati takšna srečanja z ljudmi," je skupina zapisala v objavi na družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za vzpostavitev varnostnih koridorjev na območju Zgornje Avstrije pa so sprožili tudi peticijo. "Emil nam je jasno pokazal, kako nevarno je osrednje območje Zgornje Avstrije za divje živali: A1, A8, A25 in hitra železniška proga tvorijo smrtonosni trikotnik," so ob tem zapisali na Facebooku ter dodali, da so takšna srečanja nevarna tudi za ljudi. "Anestezija in prevoz ne smeta biti rešitev – varni koridorji so trajnostni odgovor," so pozvali deželno vlado.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Emila so prvič opazili v vasi na severovzhodu Češke v začetku junija. Domneva se, da je v državo vstopil iz Poljske. Od takrat je po poročanjih ljudi, ki so ga videvali, potoval po Slovaški in 'raziskal' večji del Avstrije.

V začetku tega meseca so ga opazili v predmestju avstrijskega St. Pöltena. Znašel se je na tirih glavne železniške postaje, kar je povzročilo večurno zaporo glavne proge Dunaj–Salzburg, ki poteka skozi mesto. Emila so že takrat ujeli in premestili na drugo lokacijo.

Njegova odisejada je na družbenih omrežjih pritegnila več deset tisoč oboževalcev, na Facebooku pa so skupine delile njegove fotografije in videoposnetke. Razprave o tem, ali je Emil los ali jelen, je sprožilo predvsem različno poimenovanje – največjo vrsto jelena na svetu (Alces alces) v Severni Ameriki namreč imenujejo los, v Evropi pa jelen. V Severni Ameriki obstaja tudi druga vrsta jelena (Cervus canadensis), ki je tam prav tako znana kot los.

Emil los potovanje divjad avtocesta
KOMENTARJI (4)

flojdi
23. 09. 2025 18.58
? Zakaj so ga pomirili..?in zakaj so mu dali ovratnico (aja..losom ne morejo v uporabo poturit pametnega tulifona..ki ve" za vsak pre mik
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
23. 09. 2025 18.40
+0
Mislim, da gre za ... Losonjo ... !!!
ODGOVORI
1 1
Mean Cat
23. 09. 2025 18.38
+0
Dokler kksen zeleni staresina neu dobu kksen navdih
ODGOVORI
1 1
galeon
23. 09. 2025 18.32
+1
Jaz bi pa tem varuhom nataknil ovratnice. da vidijo kako je udobje. Bolniki.
ODGOVORI
2 1
ISSN 1581-3711
