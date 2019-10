Najslavnejši ubežnik na Hrvaškem: bik Jerry, ki je ucvrl iz klavnice

Kje je Jerry, se sprašujejo na Hrvaškem, kjer iščejo najslavnejšega ubežnika ta trenutek, leto dni starega in 650 kilogramov težkega bika Jerryja. Na prostost jo je pred petimi dnevi ucvrl iz klavniškega boksa, ustaviti ga ni uspelo niti desetim delavcev klavnice. A Jerry se tudi v naslednjih dneh, ko so ga lovili še lovci in veterinarji, celo z brezpilotnim letalom, ni pustil ujeti. Zdaj njegov lastnik sporoča: "Jerry, vrni se, nikoli več ti ne bo treba v klavnico!"