Najsrečnejši na svetu so (spet) Finci, kaj pa Slovenci?

Ob mednarodnem dnevu sreče smo pregledali tudi svetovno poročilo o sreči. To ugotavlja, da so že šesto leto zapored najsrečnejši na svetu Finci. Precej visoko so tudi Slovenci, ki so se od 137 držav znašli na 22. mestu, tik za Francijo. Prav tako je Slovenija pred Italijo, Hrvaško in Madžarsko, od sosed nas je prehitela le Avstrija.

icon-expand Prijateljski objem FOTO: Shutterstock

"Dobrohotnost do drugih, zlasti pomoč tujcem, ki je drastično narasla leta 2021, je ostala visoka tudi leta 2022," je v intervjuju za CNN dejal John Helliwell, eden od avtorjev svetovnega poročila o sreči. Glede na poročilo je dobrohotnost približno 25 odstotkov višja kot pred pandemijo. Prav tako, kot kaže, zadnja tri leta pandemije niso vplivala na globalno srečo, saj so globalna povprečja sreče ostala na podobnih ravneh kot pred tremi leti. "Tudi v teh težkih letih je bilo pozitivnih čustev dvakrat več kot negativnih. Občutek družbene podpore pa je dvakrat močnejši od osamljenosti," je Helliwell dejal v sporočilu za javnost.

Poročilo, ki je publikacija mreže ZN za rešitve za trajnostni razvoj, temelji na podatkih globalne raziskave ljudi v več kot 150 državah. Države so razvrščene glede na srečo na podlagi povprečne ocene življenja v zadnjih treh letih, v tem primeru od 2020 do 2022.

V poročilu so izpostavili lestvino najsrečnejših narodov in predstavili dejavnike, ki vodijo k večji sreči. Finci so najsrečnejši narod že šesto leto zapored Finska je že šesto leto zapored najsrečnejša država na svetu, kažejo podatki lestvice World Happiness Report, ki temelji predvsem na ocenah življenja Gallupove svetovne ankete. V poročilu merijo pričakovano zdravo življenjsko dobo, BDP na prebivalca, socialno podporo, stopnjo korupcije, velikodušnost skupnosti, kjer ljudje skrbijo en za drugega in pa svobodo, da lahko posamezniki sprejemajo ključne življenjske odločitve. Najboljše ocene glede na omenjena merila imajo tudi druge nordijske države kot so Danska, Islandija, Švedska in Norveška.

icon-expand Družina na kosilu FOTO: Shutterstock

In kako bi lahko tudi ostale države dosegle boljše ocene sreče in zadovoljstva državljanov? Avtorji poročila rešitev vidijo v pregledu blaginje vseh delov družbe in njenih članov. "Cilj vsake institucije bi moral biti prispevati k blaginji ljudi," je zapisano v poročilu, ki upošteva tudi prihodnje generacije in ohranjanje osnovnih človekovih pravic. Izrael se je letos povzpel na 4. mesto z lanskega 9. mesta. Prvo deseterico pa zaključujejo Nizozemska (št. 5), Švica (št. 8), Luksemburg (št. 9) in Nova Zelandija (št. 10). Avstralija (št. 12), Kanada (št. 13), Irska (št. 14), Združene države (št. 15) in Združeno kraljestvo (št. 19) so se uvrstile med prvih 20.

Najsrečnejše države na svetu za leto 2023 1. Finska 2. Danska 3. Islandija 4. Izrael 5. Nizozemska 6. Švedska 7. Norveška 8. Švica 9. Luksemburg 10. Nova Zelandija 11. Avstrija 12. Avstralija 13. Kanada 14. Irska 15. Združene države Amerike 16. Nemčija 17. Belgija 18. Češka 19. Združeno kraljestvo 20. Litva

In čeprav se zdi, da se med prvimi 20 državami ves čas pojavljajo iste države, se je srečnicam letos pridružila Litva in izrinila Francijo. Ta baltska država se v zadnjih šestil letih vztrajo vzpenja, še leta 2017 je bila na 52 mestu. Vzpenjajo se tudi druge baltske države kot sta Estonija in Latvija. "V bistvu gre za isto zgodbo, ki se odvija v preostali srednji in vzhodni Evropi," je dejal Helliwell, ki je sicer zaslužni profesor na Ekonomski šoli Vancouver Univerze Britanske Kolumbije. Države v teh regijah so po njegovih besedah "verjetno normalizirale tranzicijo po letu 1990 in se z leti počutijo trdnejše v svoji novi identiteti". Medtem ko je Avstrija na 11. mestu, je Slovenija na 22. mestu. Italija je zasedla 33., Hrvaška 48., Madžarska pa 51. mesto.

icon-expand Nasmejana družina FOTO: Shutterstock

Na dnu lestvice je Afganistan Čisto na dnu lestvice, na 137. mestu je Afganistan, mesto višje pa se je znašel Libanon. Povprečne ocene življenja v teh državah so na lestvici od 0 do 10 za več kot pet točk nižje kot v 10 najsrečnejših državah. Kaj pa Rusija in Ukrajina? Ruska invazija na Ukrajino je ob objavi poročila za leto 2022 obe državi postavila v središče svetovne pozornosti. Dobro počutje v Ukrajini je vsekakor utrpelo udarce, toda "kljub obsegu trpljenja in škode so ocene življenja septembra 2022 ostale višje kot po priključitvi Krima leta 2014, zdaj pa jih spremlja tudi močnejši občutek skupnega namena, dobrohotnosti in zaupanje v ukrajinsko vodstvo," piše v poročilu. Zaupanje v njuni vladi se je leta 2022 povečalo v obeh državah, ugotavlja raziskava, "vendar veliko bolj v Ukrajini kot v Rusiji". Urajinska podpora vodstvu v Rusiji je medtem padla na nič. Na letošnji lestvici je Rusija na 70. mestu, Ukrajina pa na 92. mestu.