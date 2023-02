Najstarejša mladoporočenca na svetu prihajata iz Iraka

"Zelo te ljubim. Z vso svojo dušo, srcem in očmi," je ženin izlil svojo ljubezen leto dni mlajši nevesti Jamili, ki ga je nato nežno potrepljala po kolenu in mu vrnila kompliment. "Ljubi moj Hajji, od doma sem odšla samo zaradi tebe," je dejala, medtem ko sta sprejemala goste in čestitke.