Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TV Zanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Zanimivosti

Najstarejša oseba na svetu praznuje 116. rojstni dan

London, 21. 08. 2025 09.08 | Posodobljeno pred 39 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , E.M.
Komentarji
3

Najstarejša oseba na svetu Ethel Caterham iz Velike Britanije praznuje 116. rojstni dan. Caterham je naziv najstarejše osebe na svetu prevzela aprila po smrti brazilske nune Inah Canbarro Lucas, ki je bila takrat stara 116 let in 326 dni.

Ethel Caterham se je rodila 21. avgusta 1909 in je še zadnja živa pripadnica monarhije nekdanjega britanskega kralja Edvarda VII. Njegov prapravnuk in zdajšnji kralj Karel III. je najstarejši živeči osebi na svetu ob njenem 115. rojstnem dnevu lani podaril voščilnico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najstarejša oseba na svetu se je rodila v Shipton Bellingerju na jugu Anglije, odraščala pa v Tidworthu. Kot najstnica je Ethel delala kot varuška v Indiji, kasneje pa živela še v Hongkongu in Gibraltarju. Danes svoje dni preživlja v domu za ostarele v Lightwaterju, jugozahodno od Londona.

Za najstarejšo osebo vseh časov, katere starost je bilo mogoče uradno preveriti, velja Francozinja Jeanne Louise Calment, ki je umrla leta 1997 v starosti 122 let in 164 dni. Najstarejši moški vseh časov je bil Japonec Jiroemon Kimura, ki je leta 2013 umrl v starosti 116 let in 54 dni. Trenutno najstarejši moški na svetu je 112 let in 320 dni star Brazilec Joao Marinho Neto.

Ethel Caterham Najstarejša oseba rojstni dan 116 let
SORODNI ČLANKI

Pri 116 letih umrla najstarejša oseba na svetu

Pri 117 letih umrla najstarejša oseba na svetu

'Zgolj sreča je, da sem pri 111 letih postal najstarejši moški na svetu'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mr Nobady
21. 08. 2025 09.40
Navadno mučenje
ODGOVORI
0 0
Roadkill
21. 08. 2025 09.29
+0
še na mnoga leta
ODGOVORI
1 1
Roadkill
21. 08. 2025 09.29
+0
dobr zgleda
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110