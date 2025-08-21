Najstarejša oseba na svetu praznuje 116. rojstni dan

Ethel Caterham se je rodila 21. avgusta 1909 in je še zadnja živa pripadnica monarhije nekdanjega britanskega kralja Edvarda VII . Njegov prapravnuk in zdajšnji kralj Karel III. je najstarejši živeči osebi na svetu ob njenem 115. rojstnem dnevu lani podaril voščilnico.

Najstarejša oseba na svetu se je rodila v Shipton Bellingerju na jugu Anglije, odraščala pa v Tidworthu. Kot najstnica je Ethel delala kot varuška v Indiji, kasneje pa živela še v Hongkongu in Gibraltarju. Danes svoje dni preživlja v domu za ostarele v Lightwaterju, jugozahodno od Londona.

Za najstarejšo osebo vseh časov, katere starost je bilo mogoče uradno preveriti, velja Francozinja Jeanne Louise Calment, ki je umrla leta 1997 v starosti 122 let in 164 dni. Najstarejši moški vseh časov je bil Japonec Jiroemon Kimura, ki je leta 2013 umrl v starosti 116 let in 54 dni. Trenutno najstarejši moški na svetu je 112 let in 320 dni star Brazilec Joao Marinho Neto.