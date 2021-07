Najstarejši britanski vitraž se je na očeh javnosti skrival kar 900 let

Nove raziskave kažejo, da so nekatera vitražna okna iz Canterburyjske katedrale morda med najstarejšimi na svetu. Ploščam, ki prikazujejo Kristusove prednike, so namreč z novo tehniko določili novo starost. Domnevajo pa tudi, da so tudi tri druga okna v resnici starejša, kot so verjeli prvotno.

icon-expand Vitraž v Canterburyjski katedrali FOTO: Dreametime

Analiza kaže, da bi nekatera vitražna okna, ki krasijo britansko katedralo Canterbury, lahko segala tudi v sredino 11. stoletja. "Vitraži bi lahko bili priča umoru Thomasa Becketta ter temu, da je Henry II. prišel na kolena in prosil za odpuščanje. Lahko bi bili priča tudi požaru, ki je leta 1174 uničil katedralo," je ob odkritju dejala Léonie Seliger, vodja zaščite vitražev v katedrali in del raziskovalne skupine, poroča BBC. Thomasa Becketta so v katedrali ubili štirje vitezi, ki so verjeli, da delujejo po ukazu Henryja II., s katerim se je spopadel nadškof. Vendar pa nekateri zgodovinarji dvomijo, da je Henry zares izdal ukaz za uboj Becketta. Menijo, da so bile njegove besede morda le napačno interpretirane. Odkritje je po besedah Selingerjeve izjemno pomembno za britansko zgodovino. "Od začetka te mogočne zgradbe je ostalo bore malo. Imamo le nekaj kosov kamnitih rezbarij. Vse do zdaj sploh nismo vedeli, da imamo tudi vitraže," je dejala. Analiza potrdila domnevo zgodovinarke iz 80. let Ponovno ocenjeni vitraži so del serije Kristusovih prednikov, ki soupodobljeni nad enim od vhodov v katedralo. Stoletja so mislili, da so jih mojstri izdelali v 13. stoletju. Umetnostna zgodovinarka Madeline Caviness je v 80. letih sicer dejala, da so nekatere plošče starejše, kot so verjeli, saj so se slogovno razlikovale.

Enako tehniko – spektometrijo – uporabljajo tudi astronomi. Z njo odkrivajo kemijske sestave oddaljenih zvezd.

Ta sum je zdaj potrdila tudi skupina raziskovalcev z University College London (UCL), ki je za rešitev skrivnosti izdelala napravo, imenovano "windolyser". Napravo se lahko uporabi kar na lokaciji in ne poškoduje stekla. Naprava na površino predmeta izstreli žarek, ki povzroči, da material seva. Iz sevanja, ki vsebuje kemični prstni odtis stekla, so nato raziskovalci lahko ugotovili starost materiala. 'Raziskava združuje znanost in umetnost v eno zgodbo' Vodja raziskave Laura Ware Adlington je dejala, da so rezultati naprave windolyser razburljivi: "Zaradi teh ugotovitev bomo vsi, od umetnostni zgodovinarjev in znanstvenikov do širše javnosti, ki obiskuje katedralo, Canterburyjski vitraž gledali v povsem novi luči."

icon-expand Ponovno ocenjeni vitraži so del serije Kristusovih prednikov. FOTO: Dreamstime

Cavinessova pa je povedala, da je bila ob potrditvi njene ocene iz 80. let navdušena. "Znanstvene ugotovitve, opazovanja in kronologija same katedrale se zdaj zelo lepo ujemajo," je dejala. Profesorica, ki ima zdaj 83 let, je dejala tudi, da jo je ugotovitev iztrgala iz otopelosti, ki jo je povzročila pandemija. "Želim si, da bi bila mlajša in da bi lahko Lauri pomagala pri njenem prihodnjem delu." Študija dr. Wareja Adlingtona kaže, da bi lahko bili nekateri vitraži iz obdobja med leti 1130 in 1160, kar je vsaj 10 let pred umorom Thomasa Becketta na tem mestu leta 1170. Domnevajo, da so tudi tri druga stilsko različna okna starejša, kot so verjeli prvotno. Profesor Ian Freestone z Inštituta za arheologijo UCL pa je raziskavo označil za detektivsko zgodbo: "Že nekaj časa delamo na tem, da postavimo vse dele na svoje mesto. In potem končno dobimo odgovor na nekaj novega, kar znanost in umetnost združuje v eno zgodbo."