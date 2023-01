Najstarejši živeči pes na svetu je Spike, ki ima 161 'človeških let'

Guinnessova knjiga rekordov je okronala novega najstarejšega psa na svetu. Naziv je prejel mešanček Spike, ki z lastnico Rito Kimball živi v Ohiu. Skoraj popolnoma slep in naglušen ljubljenček je star 23 let oz. kar 161 'človeških let'.

23-letni mešanček Spike prihaja iz Ohia, Guinnessova knjiga rekordov pa ga je nedavno imenovala za novega najstarejšega živečega psa na svetu. 7. decembra lani je prejel potrdilo z laskavim nazivom. Spike je stalna družba lastnice Rite Kimball že skoraj 14 let. Leta 2009 ga je zapuščenega našla na parkirišču trgovine z živili, poroča CNN. "Pes je bil obrit po hrbtu, okoli vratu pa je imel krvave rane, ki mu jih je povzročila veriga ali vrv," je dejala njegova lastnica. Po tem, ko ji je prodajalka v trgovini z živili povedala, da je pes tam že tri dni, je Kimballova takrat 10-letnega psička odpeljala domov na svojo kmetijo. "Spike je takoj skočil noter in sedel na sedež, kot da bi vedel, kam gremo," je dejala ter razkrila, da je navdih za njegovo ime našla v risanki Tom in Jerry. Mešanček je preživel več napadov drugih živali, vsakič pa se je vrnil močnejši, so navedli v Guinnessovi knjigi rekordov. "Spike je ime za velikega psa. In čeprav je bil moj fant majhen, pa je imel vseeno držo velikega psa," je dejala tudi njegova lastnica. Da ima njen ljubljenček možnost, da postane najstarejši pes na svetu, je Kimballova prvič pomislila, ko je voditelj Jimmy Fallon v oddaji govoril o nekdanji rekorderki Pebbles, ki je poginil oktobra 2022. Najstarejši pes na svetu je sicer dosege kar 29 let in pet dni. Avstralski govedar Bluey je poginil leta 1939.