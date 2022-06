Največje uspešnice TikToka na zgoščenki in vinilki

Osemnajst pesmi, ki veljajo za ene izmed največjih viralnih uspešnic na družbenem omrežju TikTok, je dobilo novo orkestrsko preobleko in bo že to poletje izšlo na zgoščenki in vinilki. Pesmi bodo v novi podobi dostopne tudi na pretočnih platformah in v glasbenih trgovinah.

Kdor je na družbeni platformi TikTok preživel več časa, bo prepoznal pesmi, kot je denimo No Roots Alice Merton, ki je bila uporabljena v 1,3 milijona videoposnetkih, ali pa klavirsko skladbo Pieces Danila Stankovića, ki jo je uporabilo približno 3,4 milijona uporabnikov. V novi preobleki je ti dve skladbi in še nekatere druge poustvaril nemški filmski orkester iz Babelsberga.

Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP je sodelovanje z glasbeno založbo Warner Classics prvi vstop TikToka na tradicionalni glasbeni trg. Osemnajst pesmi bo dostopnih na platformah za pretakanje in v glasbenih trgovinah. "Poslušanje skladbe No Roots v novem glasbenem kontekstu je navdihujoče," je v izjavi povedala Alice Merton in dodala, da je nad projektom navdušena ter da se veseli, da bo lahko opazovala, kako bo zaživel.

Med pesmimi na prihajajoči zgoščenki je tudi Monkeys Spinning Monkeys, optimistična skladba s flavto, ki je glasbena podlaga za številne lahkotne videoposnetke.

Wellerman Sea Shanty pa je povezana z navdušenjem nad pesmijo Sea Shanty, ki je v začetku leta 2021 zajela TikTok, ko se je škotski poštar Nathan Evans posnel, kako poje ljudsko pesem iz 19. stoletja. Pesem se je razširila kot požar, med tistimi, ki so ustvarili svoje različice viralne melodije, sta bila tudi kitarist skupine Queen Brian May in skladatelj muzikalov Andrew Lloyd Webber.

Šest singlov z albuma bo na platformah za pretakanje dostopnih 8. julija, celoten album TikTok Classics: TikTok: Memes and Viral Hits pa bo na voljo avgusta.